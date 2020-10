Solskjær får det glatte lag etter braktapet: «Uniteds viktigste signering burde være en ny manager»

Flere og flere i britisk presse tar til orde for at Manchester United burde kvitte seg med Ole Gunnar Solskjær etter det ydmykende tapet for Tottenham.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United har fått en tung start på sesongen. Foto: Oli Scarff / Reuters

«Manchester United er blitt utspilt i alle sine tre seriekamper. Solskjær gjorde en strålende jobb på kort sikt, men det er vanskelig å forstå hvorfor klubben har gått inn for ham på lang sikt».

Det skriver Michael Cox på Twitter. Han har skrevet bøkene The Mixer og Zonal Marking. I en artikkel for anerkjente The Athletic omtaler Cox søndagens kamp som «et nytt bunnpunkt».

Han skriver at Manchester-klubben ikke har vært en reell utfordrer til ligatittelen «siden Sir Alex Ferguson ga seg for syv år siden».

På overgangsvinduets siste dag har Cox gitt artikkelen tittelen «Nye signeringer kommer ikke til å redde Manchester United – en bedre trener kan». Det er en oppfatning flere i britisk presse deler.

Les også Mareritt for Solskjær – satte begredelig rekord da United ble ydmyket

Lanserer Pochettino som erstatter

Reaksjonene har vært mange og sterke etter at United tapte 1–6 for Tottenham søndag. Nederlaget betyr at «De røde djevlene» står med tre poeng etter tre kamper. Det holder til 16.-plass på tabellen.

Mannskapet til Solskjær får det glatte lag av blant andre klubblegenden Gary Neville og lokalavisen Manchester Evening News. Sistnevnte gir venstreback Luke Shaw karakteren 0 på børsen. Paul Pogba og Harry Maguire får begge karakteren 1.

Flere retter også pekefingeren mot Solskjær selv. 47-åringen fra Kristiansund har vært Manchester Uniteds manager siden han erstattet José Mourinho i desember 2018. Nå mener flere at Solskjærs tid i den engelske storklubben burde gå mot slutten.

«Uniteds viktigste signering burde være en ny manager», skriver Miguel Delaney i The Independent. Han mener tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino (48) burde erstatte Solskjær.

Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino har vært arbeidsledig siden november 2019. Foto: Andrew Boyers / Reuters

Mark Ogden i ESPN er av samme oppfatning som Delaney. Han skriver at «Det må stilles spørsmål ved Solskjærs fremtid som Manchester United-manager etter denne ydmykelsen».

Jason Burt i The Telegraph er også kritisk til Uniteds norske manager. Han skriver at «Selv Solskjærs fremste tilhengere må slite med å forsvare ham etter en så tannløs forestilling».

Les også Kritikken hagler: Solskjær forsvarer utskjelte United-ledere

Kritiseres for manglende overgangsaktivitet

Ikke alle er enig i at Solskjær utpekes som syndebukk. Manchester Evening News-journalist Dominic Booth er én av dem.

Journalisten skriver på Twitter at de som legger skylden for gårsdagens resultat på Solskjær, er «fullstendig i villrede».

Avisen ga Solskjær en toer på børsen søndag.

– Laget Solskjær valgte var logisk, og han ble sviktet av individuelle feil. Men han gjorde ingenting da Spurs herjet i første omgang, og da var kampen over, lyder avisens vurdering av Solskjær.

De som støtter Solskjær, peker på at klubben i sommer kun har forsterket laget med Donny van de Beek fra Ajax. En overgang for Jadon Sancho blir det tilsynelatende ingenting av. I stedet er Edinson Cavani og Alex Telles på vei inn på «Deadline Day».

Gary Neville, som nå jobber for Sky Sports, er blant dem som er kritisk til Uniteds manglende aktivitet på overgangsmarkedet.

– Den mentale skaden av ikke å hente inn nye spillere hemmer den nåværende spillertroppen. Klubbens jobb er å vinne titler, sier han.