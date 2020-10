Veton Berisha har testet positivt for korona

Hele Vikings spillerstall må i karantene umiddelbart. Flere kamper utsatt.

Vikings Veton Berisha har testet positivt for covid-19. Nå må hele Vikings spillerstall i karantene. Foto: Carina Johansen

Viking-spiss Veton Berisha (26) er koronasmittet. Det får Aftenbladet bekreftet onsdag kveld.

Dermed må hele Vikings spillerstall i karantene umiddelbart.

Aftenbladet snakket med trener Bjarne Berntsen litt etter klokken 18.30. Da hadde Viking-leiren nettopp fått beskjeden om at Berisha testet positivt for covid-19.

Rent praktisk betyr dette at hele Viking-troppen nå må i ti dagers karantene hjemme.

Daglig leder Eirik Bjørnø sier Viking samarbeider med Norges Fotballforbund (NFF) og smittevernoverlegen i Stavanger for å legge en plan for de neste dagene.

– Dette betyr at Odd-kampen på søndag er utsatt, det samme med Haugesund i neste runde, opplyser Bjørnø.

Trente ikke onsdag

– Jeg føler meg helt fin og uten symptomer, men det er selvsagt veldig kjedelig at hele laget må i karantene på grunn av min positive test. Det kjipeste er ikke at jeg selv må i isolasjon, men at laget må i karantene, uttaler spilleren selv i en pressemelding som Viking sendte ut onsdag kveld.

Berisha fikk beskjeden sent onsdag ettermiddag og startet sammen med klubbens medisinske team jobben med å informere alle involverte.

Trenerapparatet må ikke i karantene ettersom de ikke har hatt den samme nærkontakten med spillerne slik lagkameratene har på treningsfeltet, det forteller Bjarne Berntsen til Aftenbladet.

Veton Berisha var hjemme og trente ikke med lagkameratene på SR-Bank Arena onsdag. Overfor Aftenbladet forklarte trener Bjarne Berntsen at spissen var hjemme i påvente av svar på en koronatest.

Det skal ha vært sjukdomssymptomer i nær familie som gjorde at Berisha testet seg – slik protokollen for fotballen krever at spillerne gjør.

Det er denne testen som onsdag kveld viser seg å være positiv.

Ny runde egentrening

– Alle spillerne og nærkontakter må i ti dagers karantene fra i går, tirsdag. Deretter må det gjøres ytterligere smittesporing, sier Vikings fysisk ansvarlig, Halvard Øen Grova, til Aftenbladet onsdag kveld.

Han forteller at spillerne hele tiden har vært delt i grupper, brukt to garderober og delte tidspunkter for lunsj.

Hver morgen og kveld har spillerne i tillegg en app hvor de må rapportere egen og hustandens helsetilstand. Spillerne blir også screenet (febermåling) når de kommer til trening hver morgen.

Øen Grova sier Berisha føler seg helt frisk og ikke har symptomer.

Nå skal han sy sammen treningsopplegg for spillerne på samme måte som da landet ble stengt ned 12. mars.

Får NFF-råd

Det er startet smittesporing for å få kontroll på alle som kan være smittet som følge av Berishas positive test.

– Her er det en person som har testet positivt. Vedkommende er en av flere i en familie, og det er foreløpig ingenting som tyder på at dette har opprinnelse fra fotballen. Vi har startet smittesporing, undersøker dette videre og setter alle som har hatt kontakt med vedkommende i karantene og tester bredt, sier smittevernoverlege i Stavanger Kommune, Runar Johannessen, i en pressemelding.

Fotballforbundet bistår Viking i arbeidet. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn sier dette om situasjonen:

– Dette er beklagelig, men ikke direkte uventet. Etter at bestemmelsene rundt nærkontakter ble endret i sommer, har det øket risikoen for at smitte vil kunne påvirke våre turneringer. NFF har derfor søkt myndighetene om å erstatte obligatorisk 10 dagers karantene med utvidet testing av spillere slik det gjøres i andre ligaer i Europa. Søknaden er nå til behandling i Helsedirektoratet. Samtidig er dette en påminnelse til oss alle om viktigheten av å nøye følge fotballens protokoller og myndighetenes råd om smittevern. Det understrekes at der ikke foreligger noen mistanke om brudd på protokollene i denne sak.

Saken oppdateres!