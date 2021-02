Heltne Nilsen endte på sjukehuset i debuten: – Jeg var rasende

Sivert Heltne Nilsen fikk seg en kraftig smell i debuten. Kristof Van Accom / Belga via ZUMA Press / NTB

Sivert Heltne Nilsen spilte under ti minutter før det smalt for voldingen, men var allerede lørdag tilbake på banen for hans nye klubb.

