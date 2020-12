Norge møter Nederland i VM-kvalifiseringen: – En voldsom motstander

Nederland, Tyrkia, Montenegro, Latvia og Gibraltar er motstandere når Ståle Solbakken skal forsøke å kvalifisere Norges herrelandslag til fotball-VM i 2022.

Det norske herrelandslaget fikk mandag vite sine motstandere i den kommende VM-kvalifiseringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Det ble klart da gruppene i den europeiske kvalifiseringen ble trukket i Zürich mandag.

Norge var seedet på tredje nivå i trekningen.

– Jeg er sånn passe fornøyd. Nederland er en voldsom motstander, men ikke umulig. Tyrkia, Montenegro og Latvia er sånne lag som er veldig leie på bortebane, men det kan jo kanskje være vår fordel. At man tar litt poeng fra hverandre, sier landslagssjef Ståle Solbakken til TV 2.

– Jeg satt og håpet på Danmark i Parken. Jeg tror det hadde passet oss godt også. Men hvis vi før trekningen hadde fått presentert dette opp mot det andre, tror jeg vi hadde vært noenlunde fornøyd, tilføyer han.

Haaland mot van Dijk

Nederland ble motstander fra det tøffeste seedingsnivået, mens Tyrkia kom opp av bollen fra nivå to. De samme to nasjonene var motstander i kvalifiseringen da Norge kvalifiserte seg for VM-sluttspillet i 1994.

Trekningen betyr at det ligger an til dueller mellom Erling Braut Haaland og Liverpools nederlandske stopperkjempe Virgil van Dijk i landslagssammenheng neste år.

Alexander Sørloth, som gjorde stor suksess i tyrkisk fotball forrige sesong, får på sin side et gjensyn med Tyrkia.

Montenegro, Latvia og Gibraltar kompletterer gruppe G.

Norge har aldri tidligere møtt den ferske fotballnasjonen Gibraltar. Latvia var motstander i kvalifiseringen foran EM-sluttspillet i 2000. Da ble det 1-3-tap hjemme, mens bortekampen endte med norsk 2-2-seier.

To tidligere møter er også fasiten mot Montenegro. Privatlandskampene i henholdsvis 2008 og 2010 endte med henholdsvis 1-3-tap og 2-1-seier.

13 plasser

Sverige havnet i det som ser ut til å være en tøff gruppe. Der har mannskapet til Janne Andersson selskap av Spania, Hellas, Georgia og Serbia.

Toppseedede Danmark fikk tilsynelatende enklere motstand i form av Østerrike, Skottland, Israel, Færøyene og Moldova.

De europeiske fotballnasjonene skal kjempe om 13 VM-plasser av totalt 32. De ti gruppevinnerne i kvalifiseringen er sikret billett. Videre skal tre plasser fordeles i tre omspillsgrupper der toerlagene og to lag fra Uefas nasjonsliga deltar.

VM-kvalifiseringskampene spilles i perioden 24. mars til 16. november neste år. Omspillet er lagt til mars 2022.

Kvalifiseringen blir Ståle Solbakkens første viktige oppgave som norsk landslagssjef.

– Vi skal gjøre et helhjertet forsøk og kaster absolutt ikke inn håndkleet på forhånd. Men VM-kvalifisering er ekstremt vanskelig ut ifra hvordan seedingen er og antallet europeiske lag som får plass i VM. Men nå får vi først ta trekningen, sa Solbakken til NTB for noen dager siden.

VM-sluttspillet i Qatar spilles mellom 21. november og 18. desember 2022. Norge har ikke deltatt i VM siden 1998. Da var Solbakken med i troppen som spiller.

Tøffe grupper

Slik endte hele trekningen:

Gruppe A:

Portugal, Serbia, Irland, Luxembourg, Aserbajdsjan.

Gruppe B:

Spania, Sverige, Hellas, Georgia, Serbia.

Gruppe C:

Italia, Sveits, Nord-Irland, Bulgaria, Litauen.

Gruppe D:

Frankrike, Ukraina, Finland, Bosnia-Hercegovina, Kasakhstan.

Gruppe E:

Belgia, Wales, Tsjekkia, Hviterussland, Estland.

Gruppe F:

Danmark, Østerrike, Skottland, Israel, Færøyene, Moldova.

Gruppe G:

Nederland, Tyrkia, Norway, Montenegro, Latvia, Gibraltar.

Gruppe H:

Kroatia, Slovakia, Russland, Slovenia, Kypros, Malta.

Gruppe I:

England, Polen, Ungarn, Albania, Andorra, San Marino.

Gruppe J:

Kroatia, Romania, Island, Nord-Makedonia, Armenia, Liechtenstein.