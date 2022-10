Rasende Red Bull-sjef langer ut mot «oppdiktede» budsjett-påstander

Christian Horner sier at han ikke er kjent med ryktene om at Red Bull oversteg budsjettgrensen i Formel 1 forrige sesong og ber om beklagelse.

Red Bull-sjef Christian Horner benekter at laget har brutt reglene for budsjettet i Formel 1 denne sesongen.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Med mindre de trekker tilbake disse uttalelsene, vil vi se på hvilke alternativer vi har mot disse lagene, sa Horner til autosport.

Et eventuelt brudd på budsjettgrensene, som ble innlemmet i sporten i fjor, kan gi hard straff. Det har også versert rykter om at Aston Martin oversteg budsjettet, som er på rundt 1,5 milliarder kroner.

– Det er helt uakseptabelt å komme med slike kommentarer som ble gitt i går, som er totalt ærekrenkende for laget, merket og til og med for Formel 1, fortsatte Red Bull-sjefen.

Fredag uttalte Mercedes-sjef Toto Wolff at han håper det vanker knallharde straffer dersom lagene har brutt reglene og brukt mer penger enn lovlig. Red Bull-sjef Horner slår imidlertid tilbake mot ryktene og sier at de ikke har gjort noe ulovlig.

Får svar i neste uke

– Vi er ikke kjent med noe regelbrudd. Regnskapet ble sendt inn i mars, og det er en lang prosess, sa Horner til Sky Sports.

Briten er forvirret om hvor rivalene skal ha fått denne informasjonen om potensielle regelbrudd, da selv ikke Red Bull vet om de har brutt reglene.

– Det er en privat dialog mellom laget og FIA (Det internasjonale bilsportsforbundet). Så hvordan i all verden kan noen andre vite detaljene i papirene våre? Hvordan i all verden kan et lag vite om et annet lag har brutt reglene eller ikke? spurte Horner og fortalte at de vil få svar fra FIA i neste uke når prosessen er ferdig.

Red Bull-sjefen mener de andre lagene kommer med beskyldningene nå for å dekke over sine egne svake prestasjoner denne sesongen. For om alt går det østerrikske Formel 1-laget sin vei denne helgen, har Max Verstappen sikret sin andre VM-tittel allerede på søndag.

– En taktikk

– Er det tilfeldig at når Max kan sikre sin andre VM-tittel, så står vi her og snakker om kostnadsbegrensninger i stedet for å anerkjenne den fenomenale prestasjonen han har gjort i år?

– Jeg tror det er en taktikk for å slippe å prate om mangelen på prestasjoner på banen i år. Og selvfølgelig, når det refereres til fjoråret, i år og neste år, skal vi ta det ekstremt alvorlig, fortsatte Horner.

Lagenes regnskaper behandles fortsatt av FIA, som skal komme med en uttalelse neste uke. Det er først da en bekreftelse av eventuelle brudd på budsjettreglene kommer.

– Da vi sendte det inn, var vi under grensen. Det er opp til FIA nå, sa Horner.

Reglene tilsier at om man har overbrukt med mer enn fem prosent av budsjettaket, kan lagene trekkes poeng og i ytterste konsekvens bli kastet ut av VM.

Les også Verstappens Red Bull anklages for alvorlig regelbrudd