Perez til topps i Singapore Grand Prix – Verstappen trøblet

Red Bull-fører Sergio Perez sto i mot alle angrep fra Ferraris Charles Leclerc og vant Formel 1-runden i Singapore. Max Verstappen ble kun nummer åtte.

Sergio Perez vant Singapore Grand Prix.

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Perez lå først i feltet da den maksimale tidsgrensen for en VM-runde på to timer ble nådd. Bak han havnet Ferrari-duoen Charles Leclerc og Caros Sainz på henholdsvis 2.- og 3.-plass.

Til tross for at løpets 61 opprinnelige runder ikke ble fullført, ble det fortsatt delt ut fulle poeng, i og med at det ble kjørt 45 eller flere runder.

VM-leder Max Verstappen trøblet mye på gatebanen i Singapore og endte til slutt på 7.-plass. Lewis Hamilton kjørte rett i veggen underveis i løpet, men klarte å fortsette tross skader på bilen. Han avsluttet som nummer ni.

Det var første gang siden 2019 at løpet ble avholdt i Singapore. De to siste sesongene har det blitt avlyst som følge av koronapandemien.

Løpet ble utsatt med en time og fem minutter som følge av massive regnmengder i forkant av starten. Det gjorde at førerne tidvis hadde problemer med glatte veier.

Fryktelig start

Lørdag vant Leclerc en svært jevn kvalifisering og startet dermed først i søndagens løp. VM-leder Verstappen ble kalt inn i depotet på siste runde av kvalifiseringen grunnet for lite drivstoff på tanken, og nederlenderen startet dermed "bare" som nummer åtte i hovedløpet.

Og Verstappen fikk mer trøbbel i starten søndag. For mye hjulspinn på bilen sørget for at han fikk en elendig start og ble forbikjørt av flere biler på de første meterne.

Lagkamerat Sergio Perez fikk på sin side en strålende åpning på løpet og kjørte raskt forbi Leclerc. Den posisjonen holdt han løpet ut.

Alfa Romeos Zhou kjørte i veggen etter et sammenstøt med Nicholas Latifi og måtte bryte på den sjueende runden. Dermed måtte sikkerhetsbilen ut på banen. Latifi måtte også bryte løpet kort tid etterpå.

Rekord

Fernando Alonso fikk på sin side motorproblemer etter 22 runder og måtte gi seg. Søndagens løp var hans 350. i Formel 1-sammenheng.

Veteranen innehar rekorden for flest starter i VM-sirkuset. Han har også den lengste karrieren i Formel 1.

Alex Albon, Esteban Ocon og Yuki Tsunoda fullførte heller ikke søndagens løp. Neste VM-runde kjøres førstkommende helg i Japan.