Nådeløs Ødegaard etter brutalt tap: – Den er tøff, den her

MANCHESTER (VG) (Manchester City - Arsenal 4–1) Arsenal er i ferd med å gi fra seg et enormt forsprang i Premier League-kappløpet – og Martin Ødegaard (24) var nådeløs etter tapet i seriefinalen.

IKKE NOE Å SMILE OVER: Martin Ødegaard er tydelig preget etter 4–1-tapet mot Manchester City i det som ble omtalt som seriefinalen i Premier League.

− Det er selvfølgelig skuffende å tape, men måten det skjer på ... at vi ikke er i nærheten av det nivået vi kan være på og har vært på denne sesongen. Den er tøff den her, sier Ødegaard til Viaplay.

Han er tydelig skuffet etter 1–4-tapet i Manchester, som gjør at Manchester City har festet et solid grep om tittelen.

Se høydepunktene her:

Ved starten av april var det åtte poeng som skilte lagene i tittelkampen da Arsenal hadde én kamp mer spilt.

Nå er situasjonen en helt annen og de er i ferd med å gi fra seg et gyllent forsprang. Selv om de fortsatt leder med to poeng, har blåtrøyene to kamper mindre spilt og alt i sine hender.

− Vi var ikke nok til stede og vi vinner ikke nok dueller. Det var mange deler av spillet hvor vi ikke var der vi burde være, sier Ødegaard videre.

Den norske landslagskapteinen påpeker at de ikke kan gi opp.

− Vi må fortsette å jobbe som jeg har sagt hele sesongen. Vi må bare gjøre de samme tingene, tenke på oss selv og gjøre de samme tingene og se hvor det bærer hen. Vi kan ikke grave oss ned. Vi må stå sammen, holde sammen, og så pushe på videre.

Tallenes tale er imidlertid klarte: «The Gunners» har tatt tre poeng av de siste tolv mulige. Det passer heller dårlig at Manchester City har radet opp seier etter seier etter seier i samme periode.

Grafikk: www.sofascore.com

– Det er veldig skuffende. Vi visste at vi trengte vårt beste på en kveld som dette, og du trenger elleve spillere som er helt på topp, sier manager Mikel Arteta til VG på pressekonferansen etter kamp.

Han er ikke med på at tittelen er avgjort ennå, med fem kamper igjen å spille.

– Analysen er klar, det beste laget vant. Vi var ikke i nærheten av vårt beste nivå, og da blir gapet for stort, sier Arteta etter sitt niende tap på ti kamper mot sin gamle arbeidsgiver Manchester City.