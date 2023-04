Spania rundspilte Norge - Hegerberg tilbake med scoring

(Spania - Norge 4–2) Baklengsmålene rant inn da Norge spilte sin nest siste planlagte treningskamp før VM. – Bekymringsverdig, sier NRKs fotballekspert Carl Erik Torp.

TILBAKE: Norges store stjerne Ada Stolsmo Hegerberg spilte én omgang og scoret Norges eneste mål i det som ble en svært tung kamp sett med norske øyne.

– Veldig artig å være tilbake for Norge og være med jentene igjen. Men en tøff kamp og tøft resultat for oss. Vi får to mål, som er bra for oss, men vi sitter igjen med veldig mye vi må jobbe med for at vi skal være «top notch» før VM, slår Ada Hegerberg fast i et intervju med NRK like etter kampslutt i Ibiza.

Også landslagstrener Hege Riise så betenkt ut der hun sto i solsteken og så Norge bli rundspilt av det som på papiret skulle vært et litt svekket Spania-lag.

I stedet totaldominerte spanjolene med bare et par unntak - som den ene sjansen Norge fikk i den første omgangen. Den satte Ada Stolsmo Hegerberg rett i mål, etter rundt 20 minutters spill.

Guro Reiten gjorde forarbeidet for Lyon-stjernen, som scoret for første gang for landslaget etter sitt lange skadefravær.

Hegerberg spilte sist for Norge i september, i kampen mot Belgia der hun også ble skadet etter en kraftig kakk i leggen.

FEIRET: Hegerberg jublet mot publikummet som hadde møtt opp i solsteken på Ibiza, der treningskampen spiltes.

NRK-ekspert Carl Erik Torp sier til VG at tankene til tider gikk tilbake til Norges 0–8-tap under EM i fjor, en kamp som for alvor avdekket noen store forsvarsproblemer i det norske laget.

– Når det norske laget blir så åpent som i dag, er det litt det samme som mot England. Man så litt av de samme tendensene i dag, og det er bekymringsfullt. Samtidig er dette ting som det går an å justere på, sier han.

Men Torp peker også på at det er ikke mye tid til å gjøre den jobben før VM. Norge skal spille én privatkamp til – mot Sverige førstkommende tirsdag – og så er neste samlingspunkt precampen rett før VM.

Hege Riise har ledet Norge siden Martin Sjörgren ga seg etter EM-fiaskoen i fjor. På spørsmål om man egentlig har sett forbedringer etter trenerbyttet, svarer Torp at det er litt både og.

– Tar du kampen i dag isolert sett, føler man at det er litt typisk Norge de to-tre siste årene når de har møtt gode nasjoner. Sånn sett kan man kanskje si nei. Men jeg føler at de kampene de spilte mot England (1–1) og Frankrike (0–0) har vist at det kan være jevnere, sier han.

– Jeg er litt usikker på hvor de står. Det tror jeg spillerne er også. De siste samlingene har det sett ut som at spillerne har hatt mer tro på det de prøver på. Etter i dag er det nok lett å tenke at det kanskje ikke funker likevel, og den usikkerheten er skummel. Skal Riise lykkes må alle være ekstremt dedikerte, så det tenker jeg er jobben fremover.

Ada Hegerberg sier laget bare må fortsette å «bygge».

– Vi må bare erkjenne hvor vi står nå. Det kommer vi til å være ærlige på og jobbe videre, sier hun.

Jennifer Hermoso åpnet scoringsfesten med to scoringer i løpet av fem minutter i den første omgangen, mens Norge slet med å i det hele tatt komme seg over på Spanias banehalvdel. I den andre omgangen var det norske forsvaret til tider vidåpent. Salma Paralluelo fikk score to ganger etter klare feil fra Norge.

– Vi hadde håpet på noe mer, at vi fremsto bedre. Litt sånn skuffende kamp fra oss i dag, syns jeg, sier landslagstrener Hege Riise til NRK.

På spørsmål om hvorfor de mange norske utenlandsprofilene ser ut til å underprestere, svarer Riise:

– Det har med samspill å gjøre. Når noen trener sammen hver dag, leser man hverandre godt. Man har kort tid før kampene, og det tar tid å komme inn i konstellasjonene. I dag klarte vi det ikke, men jeg er ikke redd for at dette er noe som skjer ofte.

Fire minutter før slutt pyntet Norge på resultatet da landslagsdebutanten Cesilie Andreassen reduserte til 4–2 etter fint norsk spill.

REDUSERTE: Rosenborg-spiller Cesilie Andreassen ble byttet inn i den andre omgangen og scoret Norges andre mål.

Hegerberg ble byttet ut i pausen, noe som var avtalt på forhånd. Trenerteamet ville ikke ta noen sjanser nå som 27-åringen akkurat er tilbake. Det er bare 13 dager siden Hegerberg spilte sin første kamp for Lyon etter skadefraværet. Da ble hun byttet inn og scoret med det samme.

Norge måtte også klare seg uten viktige Caroline Graham Hansen, som har fått knetrøbbel under samlingen som skulle blitt hennes landslagscomeback etter en pause som har vart siden august. Hun blir heller ikke med når Norge møter Sverige i Göteborg på tirsdag. I tillegg er forsvarsspiller Maria Thorisdottir langtidsskadet og uaktuell også til VM.

Kampene mot Spania og Sverige er de to siste som per nå er planlagt før sommerens VM i New Zealand og Australia. Norge spiller åpningskampen mot vertsnasjon New Zealand 20. juli.