Svendsen senket HamKam

Innbytter Sander Svendsen sto for den avgjørende scoringen for Viking i 2-1-seieren over HamKam på Briskeby i Eliteserien i fotball søndag. Det stanset Vikings tapsrekke, som var uten poeng på de tre siste kampene.

