Uno-X bruker flere hundre millioner : – De har vunnet gull allerede

BILBAO (VG) Uno-X har svidd av flere hundre millioner kroner på sykkelsponsing. Det gjør de ikke for å selge mer drivstoff.

SEKS NORDMENN: Seks av de åtte rytterne på Uno-X har norsk pass. Her fra lagpresentasjonen i Bilbao torsdag.

Det mener professor Rune Bjerke ved høyskolen Kristiania.

Denne helgen blir laget det første fra Norge som står på startstreken i Tour de France.

– Det er en seier i seg selv å bli invitert til Tour de France. Uno-X har på mange måter vunnet gull allerede. Det er fantastisk for norsk sykkelhistorie, sier Bjerke til VG.

Da Uno-X, som eies av Reitan-gruppen, kalte inn til pressekonferanse høsten 2016, så dukket det opp én journalist.

– Vi fikk ikke særlig respons, nei. Det var rett og slett en klein opplevelse, ler lagsjef Jens Haugland til VG.

Budsjettet påfølgende sesong var på ti millioner kroner. I 2021 økte tallet til 80 millioner, mens selskapet bruker snaut 120 millioner kroner i år.

SYKKELSJEF: Jens Haugland.

Nå jaktes det en medsponsor som kan bidra med ytterligere 40-50 millioner kroner i året i fremtiden.

– Måler dere verdien av dette arbeidet? Sitter dere igjen med et tall på slutten av året, som sier noe om effekten av markedsføringen?

– Fullt så enkelt er det ikke. Det er det som er krevende. Men det er en grunntanke om å gjøre dette over tid med de merkevarene vi har. Men et svar med med to streker under, det er ikke enkelt. Men vi tror jo at dette er en lur vei å gå.

– Så Ole Robert Reitan får tilbake pengene sine?

Haugland ler høyt før han svarer:

– Ja, jeg håper jo at han føler det. Du ser jo heller ikke at det går så mye andre markedsføringskroner gå ut av Uno-X-systemet. Det er her vi har valgt å fokusere, sier han.

Professor Rune Bjerke tror ikke nordmenn kjøper bensin hos Uno-X fordi de har sett sykkellaget på TV.

– Hvor mange sykkelentusiaster er det i Norge? Det er ganske få i prosent. Og selv de ivrigste tror jeg ikke venter tre mil så de kan fylle på Uno-X. De kjøper drivstoff eller vasker bilen der det er billigst og enklest, argumenterer han.

Derimot tror Bjerke på en helt annen effekt: Den interne i Reitan-systemet. Moderselskapet har rundt 40.000 ansatte.

KLAR FOR SIN 10. TOUR: Alexander Kristoff, her i Bilbao.

Å bygge entusiasme blant så mange mennesker kan ha en verdi for den enkelte. Og det kan spare enorme summer dersom sykefraværet synker.

– Jeg tipper de vil dra i gang mange små eventer internt og bruke sykkel til å bygge en prestasjonskultur i hele Reitan-systemet. Jeg ville laget sykkelløp, fremmet det grønne skiftet med elskykler, laget konkurranser mellom stasjonene og de ansatte og bygget opp under Tour de France, sier Bjerke.

Han peker på elsykler som en «utrolig inovasjon» preget av mosjon, lave utslipp og sunn helse.

– De har alle muligheter til å få overført en vinnerkultur til de ansatte, sier professoren.

– Får man tilbake 120 millioner kroner i året?

– Interne effekter er vanskelig å måle i kroner og øre. Men hvis du klarer å bruke denne «storyen» til interne eventer og skape arbeidsglede, og motivere de ansatte, så kommer det en følelsesmessig forpliktelse tilbake til arbeidsgiveren fra arbeidstakeren. Folk blir mer jobbtilfreds.

PROFESSOR: Rune Bjerke.

Rune Bjerke har forsket på nettopp sponsorater og hvordan det kan påvirke ansatte i en bedrift.

– Men regnestykket er komplisert. Det motsatte er jo de som ikke gjør dette og som sliter med høyt sykefravær i enkelte grupper, enten det er folk i kassa eller som jobber på et lager. Har du sykefravær på 10-13 prosent, så vil du se at det kan være smart å investere i de ansatte, mener han.

I spanske Bilbao gjør Jens Haugland og Uno-X-laget seg klar til lørdagens Tour-start. De sprettet champagnen allerede i januar, da arrangørselskapet ASO ga beskjed om at det norske laget ble invitert inn i varmen.

– Var Tour de France en del av drømmen da dere startet dette prosjektet?

– Nei. Aldri. Jeg tror det har vært noe av det sunne, at vi må prøve å gjøre det best mulig med hva vi har. Men vi begynte etter hvert å prestere såpass bra sportslig at det ble en naturlig drøm etter hvert, sier Haugland til VG.