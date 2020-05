Start-spillerne i møte om lønnskutt

Spillerrådet i Start var torsdag i møte med klubbledelsen. Der ble lønnskutt et tema.

Tidligere denne uken var Start-spillerne tilbake fra permitteringer på grunn av korona. Nå kan det gå mot lønnskutt. Foto: Jacob Buchard

– Vi jobber med å gjøre Start økonomisk bærekraftig. Mange aktiviteter er i gang der, og det vi gjør nå er å foreta en ryddig prosess hvor vi ønsker en felles dugnad i klubben.

Det sier styreleder Robin Reed i Start En Drøm til Fædrelandsvennen.

Klokken 14.00 i dag ble spillerne kalt inn til et møte på Sparebanken Sør Arena.

Blant temaene var et felles lønnskutt. Administrasjonen og det sportslige støtteapparatet har allerede sagt seg villige til å ta et lønnskutt.

– Kollektiv dugnad

– Vi ser på dette som en kollektiv dugnad. Vi vil se hva vi kan få til internt. Vi har fått med administrasjon og ledelse og vil trinnvis snakke med de andre på en ryddig og god måte. Nå skal vi prate med spillere og utviklingsavdeling om hvordan de kan være med på å bidra i dugnaden, sier Reed, som legger til at man har rådført seg med NISO og advokater for å sikre en ryddig dialog.

Han ønsker ikke å si noe om hvor stort lønnskutt det er snakk om. Etter det Fædrelandsvennen erfarer skal det for administrasjon og støtteapparat ligge et sted mellom 10 og 15 prosent.

– Vi kan ikke diskutere detaljene i avtalen nå, det vil vi komme tilbake til så fort vi har vært gjennom dette med alle. Det ville vært uryddig å kommentere før dette er avklart, sier Reed.

– Mange avtaler er kommet på plass, og så har vi nå en dialog med de øvrige ansatte i klubben. Vi vil gi folk god tid til å diskutere dette med sine.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med Start-kaptein Erlend Segberg. Han vil ikke kommentere saken foreløpig.

Det vil heller ikke Start-trener Joey Hardarson.

– Et veldig sterkt signal

En rekke andre klubber har også kuttet lønnen til spillerne i koronakrisen. De samme diskusjonene har vært i en rekke andre eliteserieklubber.

Rosenborg, Brann, Stabæk og Bodø/Glimt har alle kuttet lønn i spillergruppen.

Det har den siste tiden kommet illevarslende rapporter om Starts økonomi. Om klubben ikke får økt inntektene og tatt ned kostnadene venter et tap på 20 millioner kroner i 2020.

Starts økonomi var krevende allerede før koronakrisen slo til. Klubben har satt i gang et koronaprosjekt som skal være med å tette gapet. Det handler om både kostnadskutt og inntektsbringende arbeid.

– Dette betyr at det kommer et veldig sterkt signal til omgivelsene rundt klubben, i tillegg til at det er finansielt viktig for klubben, sier Reed, og forteller at de ansatte har vært positive til å bidra.

– All respekt til mennesker som bryr seg så mye om arbeidsplassen sin. Det er ikke noe man hadde vært nødt til å gjøre, sier Reed.

– Hvordan har spillerne stilt seg til et eventuelt lønnskutt?

– Vi har snakket med spillerrådet, og så blir det feil meg å gå inn og si noen ting. De må få ro og få lov til å ta stilling til dette her, sier Reed.