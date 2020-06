Ramsland mister sesongstarten: – Veldig kjipt

Starts opprykkshelt Martin Ramsland har operert lysken og er tidligst tilbake på fotballbanen i midten av juli.

Martin Ramsland har operert lysken og blir ikke å se de første ukene av sesongen. Foto: Tor Erik Schrøder

Det opplyser Start på sine nettsider lørdag. Ramsland har over tid slitt med en vond lyske.

– Det er veldig kjipt å gå glipp av seriestarten, men det viktigste for meg er at jeg blir 100 prosent frisk. Vi har prøvd mye forskjellig nå for å få bukt med problemet, men det viste seg at det var nødvendig med en operasjon. Da er det godt å få det gjort og fokusere på å komme seg tilbake så fort som mulig, sier Ramsland.

Klubben antar at 27-åringen er tilbake i midten av juli.

– Det er tett kampprogram, så jeg går jo glipp av en del kamper, men jeg håper å komme sterkt tilbake. Det er bedre det enn at jeg hadde spilt de første kampene og så forverret skaden.

Start-trener Joey Hardarson må dermed greie seg uten spilleren som scoret hattricket mot Lillestrøm på Åråsen i den avgjørende returkampen i opprykkskvalifiseringen.

– Vi skulle gjerne hatt Martin på banen, men når det viste seg at operasjon var nødvendig så er det greit å få det gjort nå. Sesongen er lang og det viktigste er å få Martin helt skadefri, sier Hardarson.