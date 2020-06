Norsk OL-mester nærmer seg nederlandsk profflag

Håvard Holmefjord Lorentzen har fått et kontrakttilbud fra profflaget Team Reggeborgh, og er nær å takke ja.

Håvard Holmefjord Lorentzen ser ut til å flytte fra Bergen og dra til Nederland. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Det sier skøyteløperen selv til VG mandag.

– Jeg er forelagt en kontrakt for to år. Den er ikke undertegnet. Jeg vil ikke bekrefte noe før det er svart på hvitt. Men det går nok mot et bytte, sier Lorentzen til avisen.

Om detaljene i avtalen sier bergenseren at «de betaler godt». Han vil i tillegg få sykkel, bil og leilighet som en del av avtalen.

Hvis han velger å si ja, vil det også føre til at han flytter til Nederland og Heerenveen for å være en del av laget på heltid. Lorentzen og samboer Hege Bøkko har hatt base i hans hjemby Bergen.

Skal fortsatt gå for Norge

Et eventuelt ja til kontrakten med nederlenderne vil også si at den regjerende OL-mesteren på 500 meter ikke lenger vil trene med det norske landslaget, selv om han fortsatt skal representere dem i verdencup og mesterskap.

– Jeg skal ikke slutte å være nordmann, sa han til oss da han var i Nederland på «prøvetrening» med laget i fem dager forrige uke.

Det var i midten av april at han fikk tilbudet om å komme over til Nederland for å trene sammen med Team Reggeborgh.

– Jeg ble usikker, selvfølgelig. Kjeld Nuis spurte om jeg var interessert. Jeg svarte positivt at det kunne være interessant, men at jeg gjerne ville komme ned og besøke laget før jeg tok en beslutning. Senere kom tilbudet om å besøke dem, sa Lorentzen.

– Skøytenasjon nummer én

Nå kan det altså gå mot et bytte av treningshverdag og omgivelser.

– Nederland er skøytenasjon nummer én. Dette ville være som om en utenlandsk langrennsløper skulle få tilbud om å komme til Norge. Det er ikke mange utenlandske løpere som blir spurt om de vil trene med et nederlandsk lag, sier Håvard Lorentzen til VG.

Ifølge avisen har Lorentzen ikke fått noen tidsfrist for når han må svare på tilbudet, men han skal ønske å bestemme seg «så fort som mulig».