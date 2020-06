Verdens raskeste mann suspendert – risikerer to års utestengelse

Den amerikanske sprinteren Christian Coleman kan gå glipp av Tokyo-OL fordi han ikke var hjemme da dopingkontrollørene skulle teste ham i desember.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Christian Coleman sprintet inn til VM-gull på 100 meter i Doha med tiden 9,76. Nå risikerer han to års utestengelse. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

Coleman var verdens raskeste mann i fjor og tok også VM-gull på 100-meteren i Doha. I tillegg vant amerikaneren gull på 4 x 100 meter med USA under det samme mesterskapet.

Nå risikerer sprinteren å bli utestengt i to år fordi han var ute på julehandling da dopingkontrollørene kom hjem til ham. Han hadde opplyst at han skulle være hjemme. Bruddet på meldeplikten er hans fjerde siden juni 2018.

Friidrettens integritetsenhet (AIU) har midlertidig suspendert Coleman mens saken behandles. Han kan bli utestengt i inntil to år.

Les også Gjert Ingebrigtsen om USA-oppholdet: – Folkene her borte liker oss ikke, men det gir jeg blanke i

Coleman selv raser på Twitter og forteller om hendelsen i et lengre innlegg der. Blant annet hevder amerikaneren at dopingkontrollørene ikke kontaktet ham på telefon da han ikke åpnet døren.

– Og nå kan dette resultere i at jeg blir utestengt på grunn av andre innberetningsfeil som skjedde for godt over et år siden, skriver han.

Coleman var faktisk heldig som i det hele tatt fikk starte 100-meterkonkurransen i VM.

Han hadde nemlig tre brudd på meldeplikten i løpet av ett år – noe som normalt innebærer utestengelse – men reglene for dopingtester gjorde at den første forseelsen ble tilbakedatert fra 6. juni til 1. april 2018. Dermed ble det ett år og 25 dager mellom Colemans første og tredje brudd på meldeplikten.