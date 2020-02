Casper Ruud slo rekord – hylles etter denne gesten

Midt under kampen mellom Casper Ruud og Juan Ignacio Londero skal en person ha kollapset på tribunen. Det fikk en sympatisk Ruud til å reagere kjapt.

Her løper Casper Ruud mot tribunen med to vannflasker, i håp om å hjelpe personen på tribunen som skal ha fått heteslag i den voldsomme varmen i Buenos Aires. Foto: Skjermdump med tillatelse fra Eurosport

Casper Ruud – Juan Ignacio Londero (4–6, 7–5, 6–1)

Etter å ha vunnet ett sett hver, åpnet Casper Ruud det tredje settet mot det argentinske hjemmehåpet Juan Ignacio Londero forrykende.

I det første gamet tok Ruud tre strake poeng. Men da han skulle sikre gamet, stoppet både han og Londero opp etter at det oppsto dramatiske scener på tribunen i Buenos Aires.

En person på tribunen skal ha kollapset i varmen på tribunen.

Publikum rundt ble tydelig urolige, og flere mennesker strømmet til for å hjelpe. Det fikk også Casper Ruud til å reagere. Nordmannen løp hen i kjølebagen og kastet flere vannflasker opp på tribunen for å hjelpe personen som hadde fått seg et illebefinnende i den argentinske varmen.

Ruud løp frem og tilbake og fikk kastet flere vannflasker opp på tribunen, noe som ble møtt med applaus fra publikum. Hans motstander, argentinske Londero, valgte på sin side å bli sittende.

– Han kaster væske opp på tribunen, til en person som åpenbart har problemer. Han tenker på de på tribunen. Sånt blir man stolt av, det er en herlig gest, sa Eurosport-kommentator Eirik Fure da det hele skjedde.

Ruud er klar for finale i Argentina Open søndag. Foto: Trevor Collens / AP

– Noe man aldri har sett før

Kommentatoren opplyste at det var rundt 29 varmegrader i Argentina, og det er sannsynligvis enda varmere inne på stadion i solsteiken.

– Dette er noe man nesten aldri har sett i tennis. Hvis Ruud vinner semifinalen, blir han åpenbart argentinernes menn i finalen, sa Fure.

Etter en liten stund ble personen fraktet ut av tribunen. Kampen ble stoppet i flere minutter, før det tredje settet fortsatte.

– Han viser en herlig menneskelig side. Vi krysser fingrene for at det går bra med personen på tribunen. De viser naturligvis ikke bilder av hva som skjer, og vi vet ikke helt akkurat hva det er, sa Fure.

Flere TV-seere fikk også med seg Ruuds gest, og benyttet anledningen til å skryte av nordmannen på Twitter:

Slo farens rekord

Casper Ruud vant til slutt det tredje og siste settet, og er dermed klar for finalen i Argentina Open. Der møter han portugiseren Pedro Sousa. 31-årige Sousa er nummer 145 på ATP-rankingen, og Ruud blir derfor en stor favoritt søndag.

Seieren i semifinalen gjør at Casper Ruud er sikret en 38.-plass på verdensrankingen. Dermed slår han farens rekord, som tidligere hadde Norges bestenotering på verdensrankingen med en 39.-plass.

Christian Ruuds rekord ble satt i 1995. Om Casper Ruud vinner finalen mot Sousa, vil han sikre seg en 36.-plass på verdensrankingen.