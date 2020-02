Dopingtatt svenske skylder på forkjølelsesmedisin

Den dopingtatte svenske langdistanseløperen Robel Fsiha hevder han ikke har dopet seg. Han hevder han kun har tatt medisin mot forkjølelse.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Robel Fsiha er helt klar på at han ikke har dopet seg. Foto: Pedro Rocha / AP

Fredag ble det kjent at den svenske langdistanseløperen har avlagt positiv dopingprøve. Til den svenske avisen Expressen sier 23-åringen at han ikke har dopet seg, og at han heller ikke vet stort om saken.

– Jeg vet ingenting. De sier at det er doping, men jeg har bare spist en tablett mot forkjølelse. Bortsett fra dette spiser jeg ingenting.

– Har du dopet deg?

– Nei.

Les mer om saken: Svensk EM-vinner med positiv dopingprøve

Fsiha, som tok EM-gull i terrengløp i desember, er midlertidig utestengt etter å ha levert den positive dopingprøven. Langdistanseløperen har frist til 14. februar med å svare på om han vil ha B-prøven analysert.

23-åringen, som opprinnelig kommer fra Eritrea, ble kort tid før jul Sveriges første europamester i terrengløp på herresiden. Da løp han i konkurranse med blant andre Filip Ingebrigtsen og Didrik Tønseth. Den positive prøven ble avlagt 25. november, altså 13 dager før han tok EM-gull.

Dopingsaken mot Fsiha er den andre i løpet av få dager i nabolandet. Mandag forrige uke ble det kjent at den OL-klare bryteren Jenny Fransson har avlagt en dopingprøve med spor av et anabolt steroid.

Publisert: Publisert: 11. februar 2020 16:35

Mest lest akkurat nå