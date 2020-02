Ny norsk skuffelse - sjanseløs på VM-medalje

Sverre Lunde Pedersen (27) fikk det nok en gang tøft på VM-isen i Salt Lake City. Bergenseren var langt unna en medalje.

Sverre Lunde Pedersen maktet ikke å ta medalje på 1500 meter. Foto: Peter Dejong / AP

Viljam Brodahl Aftenposten

Bergenseren var Norges store håp på 1500 meter under VM i enkeltdistanser i Salt Lake City. Sverre Lunde Pedersen, som i fjor tok VM-sølv på distansen i Inzell, fikk det derimot ikke helt til å stemme. Han endte til slutt som nummer ti.

– Det er langt ifra noe jeg er fornøyd med. Jeg trener ikke ræva av meg for å bli nummer fire (på 5000 meter) og syv i går (lagtempo), sa han frustrert til Viasat etter konkurransen.

27-åringen tapte mye tid allerede i andre sving, og gikk i mål til en foreløpig annenplass på tiden 1:43.62 fra par fire. Etter hvert raste han nedover på resultatlisten.

– Det er et helt ok løp. Man han mangler en del, sa Viasat-kommentator Mikael Flygind Larsen.

– Det er en nesten-utgave av Sverre Lunde Pedersen. Det er det beste han har gjort i mesterskapet, la makker Even Wetten til, men var også klar på at Pedersen langt ifra er i sin beste form for tiden.

Kjeld Nuis fra Nederland tok gullet foran landsmannen Thomas Krol. Joey Mantia tok bronse.

Sverre Lunde Pedersen har hatt en tung sesong. Foto: Sergei Belski / REUTERS

Personlig rekord

Sindre Henriksen og Allan Dahl Johansson deltok også på distansen. Førstnevnte leverte et strålende løp. Bergenseren gikk inn foran Pedersen på resultatlisten med tiden 1:43.34, noe som var personlig rekord for 27-åringen. Han endte på 8.-plass.

– Det var veldig deilig. Det viser at jeg er på gang. Jeg er bedre enn jeg har vært før. Jeg er veldig fornøyd, sa Henriksen.

Den forrige rekorden til Henriksen var på 1.43,68. Allan Dahl Johansson fikk det langt tøffere. Oslo-løperen gjorde en feil underveis og tapte mye tid. Til slutt ble han nummer 18.

Sindre Henriksen satte personlig rekord på 1500 meter. Foto: Peter Dejong / AP

Var fly forbanna

Pedersen har slitt etter at han i september falt under en sykkeltur. Skaden fra velten har satt ham langt tilbake.

– Jeg er en type som liker å ha kontroll på ting. I høst måtte vi justere treningsprogrammet for hver uke. Jeg kommer hit og vet at jeg ikke har fått gjort alt jeg skulle gjort, sa han.

Bergenseren var klar på at han nå hadde blikket rettet mot allround-VM på Hamar i slutten av februar.

Tidligere i mesterskapet endte Pedersen på en skuffende 4.-plass på favorittdistansen 5000 meter. På lørdagens lagtempo hadde han nok en medaljemulighet, men fikk det ikke til å stemme på lag med Håvard Bøkko og Hallgeir Engebråten.

– Det er ikke bra nok, vi blir pisset på så det synger. Det er nesten flaut å gå her. Men vi taper som et lag og vinner som et lag, sa Pedersen tydelig frustrert til Viasat 4 etter løpet.

Totalt sett har det vært et skuffende mesterskap for Norge. Sprintlagets bronse er den eneste medaljen det norske laget tar med seg hjem fra den amerikanske OL-byen.