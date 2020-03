Skandalescener overskygget Kristoff-opptur: Her kaster stjernerytteren sykkelen på konkurrent

Alexander Kristoff (32) ble nummer tre i belgisk klassiker. Men det var en helt annen rytter som stjal overskriftene.

Her kaster Gianni Moscon sykkel på en konkurrent. Foto: Skjermdump med tillatelse fra Eurosport.

Viljam Brodahl Aftenposten

Rytterne hadde i underkant av 70 kilometer igjen til målgang i belgiske Kuurne da kontroversene oppsto.

Etter en massevelt, der Gianni Moscon var blant rytterne som gikk i bakken, kokte det fullstendig over for italieneren. TV-bildene viste at syklisten fra storlaget Ineos, kastet sykkelen på en konkurrent i kampens hete.

Moscon kom seg etter hvert tilbake på sykkel og fikk tilbakelagt ytterligere 15 kilometer, før han ble diskvalifisert. Da svarte han med å rive av seg startnummeret og kastet det på bakken.

Det var sykkelnettstedet Pro Cycling som omtalte saken først.

Gianni Moscon ble kastet ut av rittet. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ble felt av videodømming

Slik man har sett i fotballen, har sykkelsporten nå også blitt utstyrt med videodømming under diverse ritt. Etter å ha tatt en titt på bildene, valgte rittjuryen å diskvalifisere Moscon.

Han var kaptein for Ineos under rittet. Laget regnes for å være verdens beste sykkellag. Ineos har blant annet superstjernen Chris Froome i stallen. Briten har vunnet Tour de France fire ganger tidligere.

Det er heller ikke første gang Moscon har havnet i søkelyset. Da han deltok i Tour de France for to år siden, ble han kastet ut etter å ha slått en annen rytter i ansiktet.

Året før hadde han kommet med rasistiske uttalelser mot en annen rytter under Tour de Romandie. Den gang ble han suspendert i seks uker av laget sitt Sky, som senere har byttet navn til Ineos.

Alexander Kristoff ble nummer tre i det belgiske rittet. Foto: Heiko Junge

Kristoff-opptur

I det belgiske rittet kjempet Alexander Kristoff om seieren. Nordmannen måtte til slutt gi tapt og ta til takke med 3.-plassen.

Det var likevel en opptur for nordmannen. Lørdag måtte han bryte Omloop Het Nieuwsblad etter trøbbel med sykkelen.

– Jeg var mye bedre i dag enn i Omloop Het Nieuwsblad lørdag. Da gled sadelen ned, og deretter fungerte det ikke. Jeg byttet sykkel, men beina føltes ikke bra. I dag var de bedre, sa han i et intervju vist på Eurosport etter løpet, ifølge NTB.

Danske Kasper Asgreen vant rittet, mens Giacomo Nizzolo fra Italia ble nummer to.

Det var hele 12 nordmenn som deltok i rittet i Belgia. Kristoffer Halvorsen ble nest beste norske på 11.-plass. Edvald Boasson Hagen hadde ingen stor dag, og ble til slutt nummer 114.