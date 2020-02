Kramer bryter VM etter marerittløp mot Sverre Lunde Pedersen

Sven Kramer er ferdig i VM på skøyter i Hamar. Nederlenderen kaller inn til pressekonferanse.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Sven Kramer kommer ikke til å gå mer under skøyte-VM i Hamar. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

HAMAR: Det får Aftenposten bekreftet av medieansvarlig på Team Jumbo Visma og Nederlands landslag.

Beskjeden kommer etter at Sven Kramer ble knust av Sverre Lunde Pedersen på lørdagens 5000 meter.

– Sven Kramer er helt ute av det, kommenterte TV 3s Mikael Flygind Larsen.

En preget Sven Kramer fortalte nylig at sykdom i familien har påvirket hans forberedelser til allround-VM på Hamar.

Les også Pedersen slo Kramer i prestisjeduell – kjemper om VM-gull

– Vanskelig uke

Kramer holdt før VM startet en lynrask pressekonferanse hvor han først ba om at ingen filmet seansen.

– Jeg har hatt en vanskelig uke. På grunn av helseproblemer i familien har jeg ikke kunnet forberede meg optimalt til denne konkurransen, sa Kramer.

33-åringen ønsket ikke å gå nærmere inn på hvem som var syk, eller hvilken sykdom det er snakk om og ba mediene om å respektere det.

– Jeg vil bare ha fokus på konkurransen. Den siste ukens forberedelser har ikke vært på den måten jeg skal. Men det er ikke det viktigste akkurat nå, sa han.

Les også Han har nærmest vært uovervinnelig de siste årene. Nå leter den regjerende verdensmesteren etter svar i blinde.

Pedersen forstår avgjørelsen

Likevel ble det tydelig under lørdagens 5000 meter at Kramer ikke hadde hodet på rett sted for å prestere på isen. Veteranen havnet helt nede på niendeplass med tiden 6.25,54. Landsmann Patrick Roest gikk fortest med 6.14,35, etterfulgt av Sverre Lunde Pedersen med 6.19,40.

– Han er her for å kjempe om gullet, men han er helt klart ikke i den formen han trenger å være, så det er forståelig det, sier Pedersen om Kramers avgjørelse om å stå av VM etter to distanser.

Kramer rakk å gå 500 meter tidligere lørdag. Da ble han ble klokket inn på 37,49 og havnet 1,12 sekunder bak nordmannen.

Nå drar han hjem.