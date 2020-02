Haaland om stormøtet i Champions League: – Det blir karrierens kuleste kamp

Erling Braut Haaland satte nye rekorder mot Eintracht Frankfurt. Etterpå møtte vi en selvkritisk Bryne-gutt som allerede har satt søkelyset på Paris Saint-Germain.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Erling Braut Haaland igjen i sentrum, nå gleder han seg karrierens kuleste kamp som han sier til Aftenbladet. Champions League mot Paris St. Germain tirsdag, og der blir ganske sikker også Jadon Sancho nærmest og Achraf Hakimi viktige for Dortmund. Foto: Martin Meissner / AP

Dortmund: – Det blir karrierens kuleste kamp. Jeg gleder meg noe helt vanvittig, sier 19-åringen til Aftenbladet like utenfor garderobene på Signal Iduna Park.

81.365 på plass nok en gang, og igjen leverte Borussia Dortmund på hjemmebane med 4–0 mot formlaget Eintracht Frankfurt. Haaland scoret igjen, hans åttende i Bundesliga på sine fem første kamper.

Rekord så klart.

– Er du fornøyd?

– Dette var min dårligste kamp så langt, uttaler han selvkritisk og håper at Aftenbladets utsendte hadde det gøy likevel.

– Og vi tar en viktig seier og vinner på en dårlig dag. Det er viktig. Dessuten slipper vi ikke inn mål, også det betyr mye akkurat nå, understreker jærbuen.

Og har i bakhodet at null baklengs, særlig på hjemmebane, betyr fryktelig mye når cuprundene starter i Champions League.

Summen av hjemme- og bortekampene vinner, og færrest innslupne på egen bane er selve trumfen ved uavgjort sammenlagt.

Erling Braut Haaland takker hjemmefansen etter Borussia Dortmunds solide seier over Eintracht Frankfurt. Foto: Martin Meissner / AP

Han frykter ikke nivået

Erling Braut Haaland har allerede scoret åtte mål i Champions League for Red Bull Salzburg. Han frykter ikke nivået.

Han har brukt en av verdens mest ettertraktede midtstoppere, senegalesiske Kalidou Koulibaly i Napoli, som vaskefille, han har svingt rundt med den aller, aller beste, Virgil van Dijk i Liverpool.

Likevel føler Bryne-gutten at det blir noe ekstra, ja, noe helt spesielt når han skal møte milliardærlaget Paris Saint-Germain.

– Thiago Silva, Neymar, Kylian Mbappé, Di Maria. Hva tenker du?

Det gode smilet er der bare han tenker tanken. Det er sånne som utfordrer unggutten.

– Jeg bare gleder meg, og, jo, det blir karrierens kuleste kamp, gjentar han før sjåføren kjører ham hjem til leiligheten gjennom nattemørke, fredagslivlige Dortmund.

LEST DENNE? Haaland forelsket seg i Borussia Dortmund for mange år siden

Haaland setter inn Dortmunds tredje mål for kvelden. Med det er han oppe i åtte scoringer på fem bundesligakamper. Foto: LEON KUEGELER, REUTERS / NTB SCANPIX

Treneren skryter igjen av Erling

Dortmund-trener Lucien Favre var på ingen måte så kritisk til Haaland som jærbuen var til seg selv.

– Erling kan ikke alltid være topp og lykkes med alt, men han scorer igjen, og han gjør en kjempejobb for laget, sier Favre.

– Jeg tror aldri jeg har vært borti en 19-åring som er så målbevisst, tilføyer den rutinerte sveitseren.

Han er under sterkt press. Mange spår at han må gå dersom laget ikke lykkes mot PSG, og det er alle baklengsmålene som eventuelt feller ham.

Derfor var Lucien Favre særlig glad for null baklengs mot Eintracht Frankfurt.

SE OGSÅ: Haaland er nå verdt like mye som 120 nye eneboliger

– Slik må vi opptre mot Paris

Da han møtte en samlet tysk presse sammen med Frankfurts trener Adi Hütter etter kampen, la han vekt på én ting:

– Vi spilte med større tålmodighet enn vanlig. Frankfurt hadde faktisk bare én avslutning mot oss, det er utrolig sterkt, og det sier mye om hvordan vi må opptre når PSG kommer, ytret 62-åringen.

Faktum er at Borussia Dortmund bare én gang tidligere så lenge slike data er registrert, har vært like gjerrige: 9. november 2014 etter 1-0 seier over Mönchengladbach.

Borussia Dortmund viste sine kvaliteter til gagns i fredagens ligakamp, men til uken venter tøffere motstand i Champions League. Foto: LEON KUEGELER, REUTERS / NTB SCANPIX

På sine nettsider opplyser BVB om flere rekorder:

63 BVB-mål er en ny klubbrekord etter 22 kampdager – den gamle rekorden er fra sesongen 1963/64 (58 mål).

BVB har ikke tapt de siste 29 hjemmekampene på en fredag ​​kveld. Dette var den 21. seieren (med åtte uavgjort) siden januar 2004.

BVB er det eneste laget som er ubeseiret hjemme denne Bundesliga-sesongen, og har tatt 27 av 33 mulige poeng på Signal Iduna Park.

Erling Braut Haalands siste rekord: Åtte mål på 12 skudd på mål. Haaland er den første spilleren som har scoret åtte mål i sine fem første Bundesliga-kamper.

Jadon Sancho scoret sitt 13. mål denne sesongen og satte ny personlig rekord. BVB har aldri tapt når Sancho har scoret (18 seire, 5 uavgjorte).

Borussia Dortmund har scoret i 36. bundesligakamper hjemme på rad.