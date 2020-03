Tufte etter OL-avgjørelsen: – Ingen plan for meg å ro i 2021

Olaf Tuftes nei til å ro enda ett år står foreløpig fast.

Olaf Tufte avbildet under NM i roing i 2016. Foto: Stein Bjørge

Da meldingen kom om at OL utsettes et år, holdt veteranen på med en tøff intervalløkt. Snart hadde han pressen på tråden.

Han har jo sagt at han ikke blir med enda et år. Det er helt nødvendig å prioritere andre oppgaver. Så er det likevel et men:

– Jeg tenker ikke så mye nå. Det er godt at det kom en endelig beslutning om OL slik at alle kan konsentrere seg om det som er viktig nå: Helsen.

Han er lettet.

– Jeg står fortsatt på det at det er ingen plan for meg å ro i 2021, men jeg kan ikke ta en endelig avgjørelse på det nå. Det er en altfor stor kabal som skal legges. Mange er avhengige av meg. Jeg har familie, gård og firmaer som har hatt dette som deadline.

Det ligger ikke an til at Olaf Tufte fortsetter karrieren selv om OL er utsatt til 2021. Foto: Vidar Ruud, NTB scanpix

Sier nei

Han fikk beskjeden klokken 13.30 tirsdag. Han har ventet på den og så OL-utsettelsen komme. Han gråter på ingen måte, fordi det er så mye mer som betyr noe i disse dager enn at han får ro OL nummer syv.

– Hvis noen presser meg til å svare i dag, blir det nei. Jeg har brukt tid og energi på å bygge firmaer, ikke å ta ut penger. Nå må jeg forholde meg til koronatiden, og få kontroll på banker og firmaer. Så er det snart våronna. Det er mye å ta fatt på.

Tufte elsker å trene og slutter ikke momentant med det. Han som skulle ha sittet i en dobbeltfirer i Tokyo, mener at den fysiske formen er den minste bekymringen.

– Jeg er nødt til å ha på plass mye hvis det skal bli en fortsettelse frem til 2021.

Siste Berge-sprell?

Bryter Stig-André Berge (36) tok bronsemedalje i Rio. Han hadde tenkt å avslutte en lang karriere med OL i Tokyo, men er nå usikker på om han satser til 2021.

– Ting må nå virkelig tas opp til vurdering. Jeg vil ikke slutte karrieren min slik som dette. Men selvfølgelig er det mye som skal på plass for å forlenge karrieren også. Jeg må ha sponsorer og alt det som følger med. Det er mange tanker som farer rundt i hodet nå, sa han til Aftenposten like etter at det ble klart at OL i Tokyo først kommer i 2021.

Stig-André Berge feirer OL-bronsen han tok i 2016. Foto: Martin Slottemo Lyngstad

Heller ikke roeren Are Strandli (31) har tatt en endelig OL-beslutning.

– Jeg må rett og slett ta et par runder for meg selv for å se om jeg skal fortsette ett år til. Jeg utelukker hverken det ene eller andre, sier Strandli.

Han hadde en helt klar plan om at OL i Tokyo skulle være slutten på karrieren. Nå må han tenke seg om en gang til.

– Jeg må kjenne på om motivasjonen til å gjøre den jobben som kreves i ett år til, er der. Jeg har jo sett frem til å bli ferdig med karrieren, men at jeg nå kanskje skal på ett år til er en veldig spesiell situasjon. Uansett tar jeg ikke en avgjørelse her og nå og heller ikke i løpet av de nærmeste uken, sier Are Strandli som er klar på at han er helt enig i avgjørelsen om å utsette OL.