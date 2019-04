Doddo-bloggen: «Angrepsspillet til Brann gir verken goal eller gåsehud»

BLOGG: Jeg håpet i det lengste at Branns skuffende sesongstart handlet om uflaks og dårlige dommere. Men etter årets femte Brann-kamp må jeg dessverre slå fast at det dreier seg om langt mer enn det.

Brann er ikke i nærheten av det spillet eller de resultatene vi forventer at de skal ha. Brann er ikke den gullkandidaten jeg håpet at de skulle være. De kan fortsatt bli det, men da må de løfte seg mange hakk på kort tid.

Brann må komme opp med en plan B. Plan A er gjennomskuet og avslørt. De fleste lagene vet hvordan Brann spiller, og de klarer i litt for mange tilfeller å stanse dem. Selv det ordinære og bortesvake laget fra Oslo hadde få problemer med å stikke av med ett poeng.

Det er synd, for veien frem mot toppen av tabellen ligger sjelden åpen.

Jeg trodde lenge, i hvert fall i 38 minutter, at forsvaret var tilbake på godt og gammelt nivå. Under kampen fikk jeg lyst til å skrive det ordet som jeg sikkert brukte tusen ganger i 2018: Solid.

Men klok av skade behersket jeg meg. I løpet av få sekunder raknet det igjen. Det solide smuldret opp, og der de skulle være kontante ble de nølende.

Og så var det keeperspillet, da. Eirik Holmen Johansen har ikke overbevist i de tre kampene han har stått. Håkon Opdals keeperspill har ikke vært markant bedre.

Mot Vålerenga var det noe uheldig og usikkert med det. Det er forståelig. Det tar ofte noen kamper før en keeper finner tryggheten i sitt nye mål.

Det samme skjedde både med Piotr Leciejewski og Samuel Sahin-Radlinger da de var ferske Brann-keepere. Utfordringen til Lars Arne Nilsen blir å velge en av dem og holde fast. Vi trenger alle en porsjon med tillit for å prestere, men en keeper trenger mer.

Kanskje det er flere på laget som trenger slik oppbyggende tillit? Rulleringen, som minner mer om vingling, har ikke vært noen stor suksess. Hittil er fasiten fem poeng og flere frustrerte spillere.

Forsvarsspillet er ikke det det en gang var. Angrepsspillet til Brann gir verken goal eller gåsehud. Det er strengt tatt forutsigbart og fantasiløst.

Altså, lange og høye baller opp til lille Veton Berisha er ingen vinneroppskrift. Det hindret likevel ikke Brann fra å gjenta den dårlige ideen utallige ganger. Til herrene Bjørdal og Nations store glede.

Nei, Brann er ikke der de skal være. Verken poengmessig eller publikumsmessig. Det er mange hordalendinger som gikk skuffet hjem, og jeg er ikke sikker på om alle av dem kommer tilbake med det første.

Lars Arne Nilsen har mye å ta tak i. Aller først må han erkjenne at den skuffende starten handler om mer enn brente sjanser og tvilsomme dommeravgjørelser. Den handler mer om et spill som ikke fungerer, og det går det an å gjøre noe med.