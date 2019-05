Maktdemonstrasjon av TUIL i cupen - banket Skjervøy 6–0

90 min: Der er kampen over. TUIL med en maktdemonstrasjon på Lerøy stadion. Vinner fullt fortjent med mektige siffer. Hele 6–0 ble det til slutt. Vi takker for følget og ønsker TUIL lykke til videre i 2. runde i cupen.

90 min: 0–6 Håkon Kjæve!TUIL tar kontringen. Adrian Sandbukt spiller uselvisk til Håkon Kjæve, som vender forbi en SIK-forsvarer og triller ballen i langhjørnet.

88 min: 0–5 Robin Lorentzen! Et TUIL-angrep ser ut til å ha blitt klarert, men i returrommet fra vel 20 meter, klinker Robin Lorentzen til på direkten. Perlescoring opp i nettaket!

86 min: Kjæve øverst på corneren, header mot mål, men Danielsen redder på strek.

86 min: Kind Bendiksen legger til Kristoffersen som skyter, men Hardy hiver seg inn og får blokkert til corner!

85 min: Johan Gravrok får gult kort. Indirekte frispark til TUIL på hjørnet av femmeteren.

84 min: Thomas Braaten går av. Inn kommer Henrik Åsali Hanssen.

82 min: Nytt bytte hos SIK. Kristian Bjørn Hansen går av. Inn kommer tidligere TUIL-gutt Johan Gravrok.

82 min: Der er Adrian Sandbukt nær en drømmedebut! Får avsluttet fra vel 8–9 meter, men rett på Hardy!

81 min: Ørjan Isaksen Skallebø går av. Inn kommer Joachim Olaussen.

80 min: Dobbeltbytte hos TUIL. Løvland og Andreassen går av. Inn kommer Andreas Arntzen og Adrian Sandbukt.

79 min: 0–4 Lars Henrik Andreassen! Lysvoll spiller Andreassen igjennom og en elegant chip over Hardy gjør at det står 0-4.

77 min: Corner til Skjervøy. Kjæve stanger unna på første.

77 min: Ingen cupbomber så langt, men kan nevnes at Oppsal ledet 3–0 til pause mot Ullern. Kampen endte til slutt 3–5. Rosenborg leder nå 3–1 borte mot Rørvik.

76 min: Ballen nære ved å havne i føttene på Skallebø når Nilsen går ut for å plukke et legg, men bommer i inngripenen. Men forsvaret klarerer.

74 min: Snøen laver ned og TUIL har fullstendig kontroll. Stor sjanse igjen i stad ved Løvland som avsluttet, men skuddet blokkert av Fjellheim Wiik med nød og neppe.

71 min: Lysvoll slår en flott tunell, men Håvard Svendsen griper inn i siste liten og forhindrer at måltyven får avsluttet. TUIL tar mer og mer over.

69: 0–3 Thomas Kind Bendiksen! TUIL-kapteinen vender elegant unna Skjervøy-stopperne med en flott vending, avslutter på direkten i bue over Hardy helt oppe i nettaket via tverrliggeren. Nå er det over på Lerøy stadion. TUIL er videre til neste runde i cupen.

68 min: Enorm dobbeltsjanse for TUIL! Først er det Lars Henrik Andreassen som avslutter, men en solid benparade fra Hardy forhindrer 0–3. Neste avslutning blokkeres også.

66 min: Thomas Braaten møter på hodet, men header utenfor.

65 min: Nok en corner for TUIL, som ser ut til å ha grei kontroll på dette, selv om Skjervøy er mye mer med i kampen nå.

65 min: Kan opplyse om at i et annet nordnorsk oppgjør så leder 3.-divisjonslaget Melbo 1–0 mot Mjølner som spiller i divisjonen over.

63 min: Veldig nære redusering. Svendsen slår i feltet mot bakre inn i feltet mot Skallebø somm avslutter, Nilsen gir retur som ender opp hos Kristian Bjørn Hansen som header like over mål!

62 min: Corneren klareres. Slås tilbake i feltet, mot Lorentzen som får stusset mot mål men igjen er Hardy våken og slår til ny corner. Ender opp hos Kjæve og utspill fra mål.

61 min: Uhyre nære 0–3! TUIL tar en kontring. Tomas Kristoffersen drar seg forbi og avslutter fra 17 meter på mål, men Hardy er med på notene og bokser til corner.

60 min: Rørvik holdt faktisk til pause, men regjerende cup- og seriemester Rosenborg har gått opp til 1–2 i den kampen.

59 min: Gult kort til Håkon Kjæve for kjefting på dommeren.

58 min: Tomas Kristoffersen forsøker en frekk variant med å ta frispark nærmest som en hard pasning i korthjørnet, men ser nesten litt smådumt når den går et stykke til side for mål.

57 min: Kampens første gule kort går til Skjervøys Brage Fjellheim Wiik.

56 min: Erlend Pedersen avslutter fra 15 meter! Stryker stolpen. Utrolig nære 1–2!

55 min: Skjervøy ypper seg, men TUIL har god kontroll. Opplyses om vel 120–130 oppmøtte på stadion i dag.

52 min: Fryktelig tversoverpasning fra Lorentzen, men TUIL har fått frispark i forkant.

51 min: Skallebø river Kjæve i trøya. Firpsark til TUIL.

49 min: TUIL får klarert. Prøver en overgang, men Danielsen og SIK stopper overgangen.

48 min: nytt gjennombruddsforsøk fra SIK og Isaksen. Skaffer omgangens første corner.

48 min: SIK nære på å komme igjennom, men Skallebø stanses i siste liten.

46 min: 2. omgang er i gang. Snøen har begynt å lave ned på Lerøy stadion.

45 min: Der blåser dommeren til pause på stillingen 0–2. Det har vært en artig fotballkamp på Lerøy stadion med sjanser til begge lag. TUIL kunne ha scoret både tre og fire mål, men Skjervøy hadde også en enorm mulighet til å reudsere ved Ørjan Isaksen Skallebø, men det står 0–2 og det er fullt fortjent.

45 min: Der skal det stå 0–3! Vegard Lysvoll trer vakkert igjennom til Løvland, som er alene igjennom, men avslutningen fra hjørnet av femmeter går i nettveggen. Den bør «Løva» få på mål!

45 min: Legges til ett minutt i 1. omgang.

44 min: Lysvoll til Kind Bendiksen. Stor overgangsmulighet for TUIL, men pasningen er noe upresise og Kind bendiksen stoppes.

42 min: Kampens første bytte. Robert Rydningen må gi seg for dagen! Han erstattes av Magnus Børsheim Kalstad.

42 min: Kjæve på fint løp igjennom og nære på å tuppe inn 0–3, men ville ikke blitt godkjent uansett ettersom assistentdommeren avr oppe med flagget.

40 min: Kan også nevnes at Rosenborg foreløpig har 1–1 borte mot 4.-divisjonslaget Rørvik etter 40 minutters spill.

40 min: Tidligere cupmester Hødd, som vant den famøse cupfinalen i 2012 mot TIL, så ut til å ryke mot 3.-divisjonslaget Træff, men har snudd til 3–4 med to scoringer på tampen. Fem minutter igjen av den kampen.

38 min: Da får hjemmelaget sin første corner i kampen. Skallebø møter, men svak heading. Utspill fra mål.

37 min: Klabb og babb i feltet. Lorentzen nære på å få avsluttet, men blokkeres og SIK får klarert med nød og neppe.

36 min: Uhyre nære 0–3! Løvland slår inn, Kjæve møter og får flikket ballen mot mål, men Hardy får avverget til corner.

35 min: Litt for upresis gjennombruddspasning fra Løvland. Utspill for Skjervøy.

33 min: TUIL får kampens første corner.

32 min: Vegard Lysvoll slår ut 45 forbi en rekke SIK-spillere, men ingen TUIL-spillere og møter og klareres til kast.

30 min: Ørjan Isaksen Skallebø er plutselig alene igjennom! Får avsluttet fra kloss hold, men Theodor Nilsen går ut i stjerne og redder. Nære på redusering!

29 min: Skjervøy sliter nå mot TUIL som spiller kontrollert og virker å ha full kontroll på kampen.

26 min: 0–2 Andreas Løvland! Håkon Kjæve slår en flott markkryper inn i feltet. Løvland møter ballen og banker i nettaket fra 6–7 meter.

25 min: Kan for interesserte nevnte at Hinna leder 1–0 mot Sola i en annen kamp i 1. runde i cupen. Hinnas mål er scoret av den tidligere storspilelren Elhadji Makhtar Thioune. På Solas lag spiller tidligere TIL-spiller Remi Johansen, som før sesongen avr aktuell for TUIL.

23 min: SIK-frispark. Martin Larsen Traasdahl slår inn i feltet, men TUIL klarerer.

22 min: Løvland først i duellen og får slengt en fot på et hardt legg fra vel femmeteren, men skuddforsøket går langt over. Nære på igjen for bortelaget.

20 min: Heading fra Skallebø mot mål men Lorentzen er i duellen, så SIK-spissen får ikke dreis på headingen. ingen problem for Theodor Nilsen å plukke den.

19 min: Brage Fjellheim Wiik stanger unna et TUIL-legg. Ender ut hos Henrik breimyr, som avslutter, men Hardy har kontroll på skuddet. TUIL tar mer og mer over.

18 min: Kjæve blir for ivrig i duell med Arntsen. Frispark til SIK nede ved eget cornerflagg.

17 min: Målscorer «Larsha» igjennom nok en gang, men vinkes av for offside denne gangen.

15 min: 0–1 Lars Henrik Andreassen! Løvland chipper igjennom. Ingen følger Andreassens løp og spilleren med nummer 71 på ryggen triller ballen enkelt nede i nærmeste hjørne. TUIL i føringen.

14 min: Like før at løvland vinner ballen like utenfor SIKS 16 meter, men en takling i siste liten hindrer en stor sjanse for «Dalingan».

12 min: Skallebø har vært god innledningsvis. trer ut til Erlend Pedersen som slår inn. Klareres.

9 min: Theodor Nilsen får seg en voldsomt trykk. Blir liggende nede. Men fort på beina igjen. SIK-trener Jørgen Vik bruker pausen til å gi sine instruksjoner til Skjervøy-spillerne.

9 min: Skjervøy med fin overgangsmulighet. Skallebø trer ut mot Daniel Danielsen på vei igjennom, men ender opp med TUILl-kast når Danielsen ikke får kontroll. Burde tatt bedre vare på muligheten der hjemmelaget.

7 min: Tomas Kristoffersen tester skuddfoten fra vel 25 meter. Går over mål. Brukbart forsøk.

5 min: TIL-utlånte Markus Hardy med en frekk vending når Løvland kommer fremover. Drar av TUIL-spilleren og får spilt til Wiik.

4 min: Svært nære 0–1 når Vegard Lysvoll kommer igjennom og forsøker å chippe over debutant Markus Hardy i SIK-buret. Ballen går en halv meter til side på feil side av stengene.

3 min: Løvland takles og TUIL får innkast. Ingen sjanser så langt til noen av lagene.

1 min: Kampen er i gang.

Lagoppstillingene er klar:

Skjervøys lag: Markus Strige Hardy - Johan Arntsen, Daniel Norum Danielsen, Krister Skogli, Håvard Svendsen - Brage Fjellheim Wiik, Erlend Pedersen, Martin Larsen Traasdahl, Kristian Bjørn Hansen - Robert Rydningen, Ørjan Isaksen Skallebø.

Benken: Jørgen Vik, Joachim André Olaussen, Johan Gravrok, Magnus Børsheim Kalstad, Emil Johan Isaksen, Tobias Bjørvik Karlsen og Jakob Martinussen Mikalsen.

TUILs lag: Theodor Nilsen - Thomas Braaten, Robin Lorentzen, Henrik Breimyr, Håvard Lysvoll - Håkon Kjæve, Thomas Kind Bendiksen, Tomas Kristoffersen, Lars Henrik Andreassen, Andreas Løvland - Vegard Lysvoll.

Benken: Adrian Mikkelsen, Henrik Åsali Hanssen, Gabriel Andersen, Andreas Arntzen, Adrian Sandbukt, Trygve Kristoffersen og Sebastian Tounekti.

Før kampen:

«Dalingan» har i dag reist på boretur til Skjervøy, der de håper å få årets første seier borte mot 3.-divisjonslaget Skjervøy. Kampen følger du direkte her fra klokken 16.00.

TUIL har fått en meget svak start på årets 1.-divisjon. De ligger sist på tabellen og står med kun ett poeng etter årets fire første seriekamper og en målforskjell på skarve 4–16.

Skjervøy på sin side har fått en bra start på sesongen der de åpnet med 1–0-seier borte mot Skjetten og spilte 2–2 hjemme mot Finnsnes i sin andre kamp for året.

For TUILs assistenttrener Svenn Martinsen Torneus blir det en meget spesiell kamp. Torneus spilte over 200 obligatoriske A-lagskamper for Skjervøy og var spillende trener til og med i fjor, før han tok overgang til TUIL der han ble Jonathan Hills høyre hånd.

Jørgen Vik tok over treneransvaret og er oppvokst i Tromsdalen og spilte i TUIL en årrekke.

Også fire spillere har meldt overgang fra TUIL til nettopp Skjervøy.

– Klubbene har et veldig godt samarbeid og har kun gode ord å si om hverandre. Adrian Martinsen og Johan Arntsen som er tilknyttet oss trener tre dager med A-laget til TUIL, to ganger med Skjervøy og spiller kamp for Skjervøy. Av dem som gikk før er det Sigve Lohne og Johan Gravrok som har vært i TUIL, forteller Svenn Martinsen Torneus i forkant av den meget spesielle cupkampen.