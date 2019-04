Vidar mistet to poeng i sluttminuttene

Nardo - Vidar 1–1. Da utliknet hjemmelaget til 1-1 på en scoring av Christoffer Engan, som sørget for at Vidarkapteinen Daniel Berntsens scoring etter 18 minutters spill ble redusert fra tre til ett poeng.

- Surt når de får utlikningen så nær opp til kampslutt. Men Nardo fortjente en scoring og ett poeng i denne kampen. Vi hadde et godt tak på kampen i 1. omgang, men Nardo hadde et spillemessig overtak etter pause, og hadde også de største sjansene, mente Daniel Berntsen etter kampslutt.

Vidars ledelse kom på et frispark fra like utenfor 16-meteren, som Daniel Berntsen skjøt direkte i mål. Utlikningen kom etter et innkast som havnet hos Christoffer Engan som skjøt i nettet.

Spillemessig var det ingen stor opplevelse. Det var mange frispark - men ingen stygg kamp. Mange stopp i spillet, men Vidarkapteinen sa det slik:

- Vi er ikke her for å underholde, og vi liker når spillet er på dette nivået!

Best hos Vidar: Kapteinen Daniel Berntsen, stopperen Daniel Eie og keeper Bjarte Egeland.

KAMPFAKTA

Nardo - Vidar 1-1 (0-1)

2. divisjon

Nissekollen kunstgress

123 tilskuere

Mål: 0-1 Daniel Berntsen (18), 1-1 Christoffer Engan (89)

Gult kort: Sigve Kleppa Christensen, David Eie, Thomas Klemetsen Jakobsen, Kjetil Rogne, Vidar, Vebjørn Vinje, Nardo

Dommer: Mathias Kringstad, Valder IL - rolig og grei kampledelse

Vidar: Bjarte Egeland, David Eie, Kristian Høvring, Daniel Berntsen, Sigve Kleppa Christensen (Erik Steen), Sjur Lothe, Georg Andre Danielsen, Christian Jæger Landsnes, Vegard Aasen (Kjetil Log Rogne), Jakob Ertzeid Toft (Steffen Klemetsen Jakobsen), Thomas Klemetsen Jakobsen