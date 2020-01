Kunstløper livstruende skadet under trening til OL-seremoni

En kvinnelig kunstløper pådro seg livstruende skader da hun falt fem meter ned på isen under trening til torsdagens åpningsseremoni i ungdoms-OL.

Ungdoms-OL i Lausanne fikk en trist opptakt da en russisk kunstløper pådro seg livstruende skader i en ulykke mens hun trente til torsdagens åpningsseremoni. Foto: Jean-Christophe Bott, Keystone via AP / NTB scanpix

Det ble kjent onsdag kveld. Den 35 år gamle russiske kvinnen ble sendt til sykehus i Lausanne etter ulykken tirsdag, og tilstanden hennes er uavklart. Sveitsisk politi har innledet etterforskning av hendelsen.

Ifølge politiet ble hun heist opp i en kabel for å sveve over isen, men noe gikk galt slik at hun falt.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) opplyste i en uttalelse at en kvinnelig artist måtte sendes til sykehus i Lausanne for behandling, men oppga ikke flere detaljer.

– Denne hendelsen gjør oss svært triste, og vi har fulgt utviklingen nøye, sa IOC-president Thomas Bach da han onsdag ble spurt om ulykken.

Arrangøren bekreftet at det må gjøres endringer i programmet for åpningsseremonien.

Ungdoms-OL i Lausanne varer til 22. januar. Åpningsseremonien skal avholdes i ishockeyhallen som også er arena i ishockey-VM i mai.

