Silje Norendal satser likevel mot vinter-OL i 2022

Silje Norendal har tidligere uttalt at fjorårets OL i Pyeongchang ble hennes siste. Nå satser snowboardkjøreren mot OL i Beijing i 2022.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Snowboardkjører Silje Norendal tar helomvending og satser mot vinter-OL i 2022. Foto: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

NTB

– Jeg gjorde det foran denne sesongen for det var liksom ikke noe vits i å satse på denne hvis jeg ikke skulle satse på OL, sier Norendal til Laagendalsposten.

Etter lekene i Pyeongchang var Kongsberg-kvinnen tydelig på at det ble hennes siste olympiske leker. Da endte hun på 4.-plass i slopestyle og 6.-plass i big air.

For to uker siden fikk 26-åringen skulderen ut av ledd i big air-kvalifiseringen i verdenscupen i Beijing. Til lokalavisen sier Norendal at hun håper å være klar igjen til X-Games i Kina i februar.

– Jeg regner med å kjøre på brettet igjen i midten av januar, men går glipp av verdenscupen i Laax i Sveits og X-games i USA. Klart det er litt surt, sier 26-åringen.

Norendal har tre slopestyle- og ett big air-gull i X-Games.

Publisert: Publisert 27. desember 2019 14:38