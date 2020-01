Bryne-spiss klar for ny klubb

Omar Fonstad el Ghaouti (29) forlater Bryne til fordel for divisjonskollega.

Omar Fonstad el Ghaouti (t.h.) er ferdig i Bryne. Her i duell med Vidars Makhtar Thioune i 2018. Foto: Anders Minge

El Ghaouti forlater Bryne etter to sesonger i klubben, og er klar for 2.-divisjonskollega Arendal. Det skriver sørlandsklubben på sitt nettsted tirsdag.

Spissen kom til Bryne fra Fram Larvik foran 2018-sesongen, og laget totalt 26 mål på 57 kamper for jærlaget.

29-åringen imponerte i sin første sesong i Bryne-drakten, da han ble lagets toppscorer med 16 nettkjenninger på 25 seriekamper.

– Ny utfordring

El Ghaouti har skrevet en ettårskontrakt med sin nye klubb. Arendal endte på 6.-plass i 2. divisjon i fjor, elleve poeng foran Bryne på 10.-plass.

– Dette er en spiller med mye erfaring fra dette nivået og som har levert mange scoringer i sine tidligere klubber i 2. divisjon. Nå skal vi sørge for at han kan blomstre hos oss, sier Arendal-trener Steinar Pedersen til klubbens nettside.

– Dette blir en ny utfordring for meg. Jeg er kommet til en klubb med ambisjoner. For min del er det viktig. Det er ikke lenge siden Arendal var en 1.-divisjonsklubb. Jeg håper jeg kan bidra til at vi tar steg mot å bli det igjen, sier el Ghaouti til Arendal Fotball.

Store utskiftninger

Etter sesongslutt i fjor har det skjedd store utskiftninger i Bryne. Jærlaget har hentet midtstopper Marius Andersen fra Egersund og den østerrikske midtbanespilleren Luc Jeggo fra Hødd.

Ut har Pål Fjelde, Rune Pedersen Bore, Sander Ystanes, Sean Aerts, Erik Rosland, Sondre Svalestad Hovland, Tor André Skimmeland Aasheim, Samuel Narh og Vetle Lunde Myhre forsvunnet.

Bryne-trener Jan Halvor Halvorsen har tidligere uttalt til Aftenbladet at klubben jakter flere forsterkninger.

