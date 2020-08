Blinkfestivalen skal dele sine erfaringer: – Arrangører må vite om dette

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Therese Johaug startet sist og kom først opp Lysebotn. Det var enkeltstart av smittevernhensyn. Foto: Carina Johansen

Mette Bugge Aftenposten

Sportssjef Arne Idland og staben i Blinkfestivalen arrangerte sist uke det mange mener kan bli fremtidens måte å gjøre det på. Slik situasjonen fortsatt er, med oppblomstring av covid-19-sykdommen, er det avgjørende at reglene blir fulgt.

Ski- og skiskytterforbundet skaffet seg også nyttig erfaring på bakgrunn av det som skjedde. Denne informasjonen skal nå videre til de som skal samle de beste og nest beste til nye konkurranser.

– Vi er innstilt på å dele kunnskapen. Arrangører må vite om dette. Bransjen vår er sårbar, sier Idland.

Johannes Høsflot Klæbo og de andre deltagerne ble godt ivaretatt under Blinkfestivalen. Nå venter Toppidrettsveka. Foto: Carina Johansen/NTB scanpic

Må være føre var

Han erfarte at det var mulig å gjennomføre med strenge regler, men måtte også ta en vanskelig avgjørelse underveis.

– Jeg fikk en dårlig følelse og stoppet et fransk lag fra å komme til Sandnes, selv om Frankrike på det tidspunktet var grønn sone.

Idland opplyser at han tok kontakt med kommunelegen som ikke kunne nekte franskmennene å delta. Men da han viste til en undersøkelse som sa at 56 prosent av nordmennene er skeptiske til at det åpnes opp i samfunnet vårt, var Idlands valg klart.

– Det var kjedelig å gi dem beskjed. Utøverne holdt på å pakke for å reise til Norge, men slik måtte det bli denne gangen.

Fakta Dette ble gjort under Blinkfestivalen *Alle mulige scenarioer ble vurdert på forhånd. *Løperne bodde isolert fra de andre og spiste i egne lokaler. *Utøverne var skjermet med egne transporter i bil og buss, men også i båt da de skulle inn Lysefjorden. *Deltagerne satt på annethvert sete. *Mixedsonen til pressen var større, og med ekstra god avstand til de aktive. *Publikum ble oppfordret til å holde seg borte. *I langrenn gikk løperne i adskilte løyper og det var enkeltstart i Lysebotn opp. *Det var begrensning på antallet som kunne være med. *Alle måtte skrive under på reglene, før de kunne være med. Om forkjølelsessymptomer osv. Les mer

Slik så det ut i Toppidrettsveka i fjor, da Trondheim Tiril Udnes Weng gikk til topps i kvinneklassen i lørdagens renn. Foto: Kristian Thorsen/NTB scanpix

Overfører erfaring

Sportssjefen har allerede snakket med leder Harald Fladseth i Toppidrettsveka, som skal ha et tilsvarende opplegg som starter torsdag 20. august. Det arrangementet er en tour med konkurranser på Hitra, Aure og i Granåsen i Trondheim. De to arrangørene samarbeider.

– Vi sendte over våre planer til dem som innspill. Blinkfestivalen fikk fullt innsyn i det vi har lagt opp til. Det ble læring for dem, men vi har også ervervet noe kunnskap i ettertid, sier Fladseth.

– Det aller siste vi ønsker, er at noen skal bli smittet av covid-19 på grunn av Toppidrettsveka, sier Fladseth.

51-åringen innrømmer at det er komplisert å være arrangør nå for tiden, men det er verdt det. I fjor var Toppidrettsveka det mest sette sommerskiarrangementet på TV, med 1,4 millioner seere på det meste. NRK dekker arrangementet igjen.

Hold avstand til journalistene! Finn Hågen Krogh lystrer det etter Lysebotn opp. Foto: Carina Johansen/NTB scanpix

Vil informere FIS

Under ledermøtet i Norges Skiforbund tirsdag informerte arrangementssjef Terje Lund om opplevelsen av Blinkfestivalen.

– Blink var vår første syretest på hvordan vi praktisk og operativt kan håndtere det. Konklusjonen er at det er mulig, men krevende. Og definitivt forbundet med økonomiske utfordringer. Mange nye ting fordyrer arrangementet. Og det blir en del praktisk merabeide fordi man må ha navnelister og vite hvor alle er til enhver tid, sier han. Skipresident Erik Røste har bedt Lund skrive ned erfaringen, og sende den til Det internasjonale skiforbundet (FIS). Kanskje kan Norge bidra til å lage en god mal foran vinterens mange renn.

PS. Blinkfestivalen samlet i gjennomsnitt 1,8 millioner seere på hver sening. Tallene kom tirsdag.