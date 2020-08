Aubameyang sendte Arsenal til himmels: Sikret FA-cuptittelen og Europa-spill

Chelsea fikk en drømmestart i FA-cupfinalen mot Arsenal. Så gikk alt galt for Lampard og co.

Pierre-Emerick Aubameyang var kampens store spiller. Foto: ADAM DAVY / X01348

Arsenal – Chelsea 2–1

Arsenal har hatt en svært skuffende sesong, men lørdag kunne fansen endelig juble etter å ha tatt sin 14. FA-cuptittel gjennom historien. Ingen klubber har flere.

Det betyr også at Mikel Artetas menn skal spille i Europa League neste sesong.

– Det er en dobbeltbelønning for oss. Det er utrolig viktig for klubben, på alle måter, å spille i Europa. Vi spilte bra, og jeg er så fornøyd, sa Arteta til BBC.

Etter at Christian Pulisic sendte Chelsea opp i føringen, gikk alt galt for Frank Lampard og co. i en kamp med skader, straffespark og røde kort.

Pierre-Emerick Aubameyang ble den store helten med to scoringer.

Kapteinen underholdt også lagkompisene da han skulle heve trofeet, da han tok med seg et lite platå som trofeet sto på. Det førte til at han mistet trofeet i bakken, før han endelig fikk hevet det over hodet mens konfettien regnet over vinnerlaget.

– Jeg så Pierre gå med delen på bunnen fortsatt på, og jeg prøvde å si: «Du må ta den av». Det ser ut som det er en trend at man skal miste trofeet nå, sa Rob Holding etterpå.

Pierre-Emerick Aubameyang mistet trofeet i bakken. Foto: Adam Davy / Pool PA

Lekre Chelsea-kombinasjoner

London-rivalene har møtt hverandre i en rekke finaler de siste årene. Arsenal vant FA-cupen mot Chelsea i 2016/17-sesongen, mens Chelsea gikk seirende ut da de møttes i Europa League-finalen forrige sesong.

Nåværende Chelsea-spiller Olivier Giroud, som står med tre FA-cuptitler med Arsenal, storspilte i den finalen. Da sto han frem som tilretteleggeren til Eden Hazard.

Også i lørdagens finale skulle Giroud vise seg frem som playmaker. Denne gangen assisterte han Christian Pulisic, erstatteren til Hazard, etter bare fem minutter spilt.

Mason Mount slo inn i boksen til Giroud. Franskmannen hadde øyne i nakken, og flikket ballen med hælen til Pulisic som kom på løp. Amerikaneren dro seg forbi en Arsenal-spiller og vippet ballen til siden for keeper Emiliano Martínez.

Christian Pulisic sendte Chelsea opp i føringen etter lekre kombinasjoner med Olivier Giroud. Foto: ADAM DAVY / X01348

Fakta Arsenal – Chelsea 2–1 Fotball England FA-cupen menn lørdag, finale på Wembley i London: Arsenal – Chelsea 2-1 (1-1)

Mål: 0-1 Christian Pulisic (5), 1-1 Pierre-Emerick Aubameyang (28), 2-1 Aubameyang (67). Dommer: Anthony Taylor. Gult kort: Dani Ceballos, Arsenal, Mateo Kovacic, César Azpilicueta, Mason Mount, Antonio Rüdiger, Ross Barkley, Chelsea. Rødt kort: Mateo Kovacic (73, to gule), Chelsea. Lagene: Arsenal (3-4-3): Emiliano Martinez – Rob Holding, David Luiz (Sokratis fra 88.), Kieran Tierney (Sead Kolasinac fra 90.) – Héctor Bellerín, Granit Xhaka, Dani Ceballos, Ainsley Maitland-Niles – Nicolas Pépé, Alexandre Lacazette (Eddie Nketiah fra 82.), Pierre-Emerick Aubameyang. Chelsea (3-4-3): Willy Caballero – César Azpilicueta (Andreas Christensen fra 35.), Kurt Zouma, Antonio Rüdiger (Callum Hudson-Odoi fra 78.) – Reece James, Jorginho, Mateo Kovacic, Marcos Alonso – Mason Mount (Ross Barkley fra 78.), Olivier Giroud (Tammy Abraham fra 78.), Christian Pulisic (Pedro fra 49.). (©NTB) Les mer

Pierre-Emerick Aubameyang utlignet fra straffemerket. Gaboneren skaffet straffen selv. Foto: CATHERINE IVILL / X01348

Aubameyang skaffet straffe og scoret

Det var en blytung start for Arsenal, men Mikel Artetas menn lot seg ikke prege. De var det soleklart beste laget i resten av omgangen, og etter 26 minutter fikk de straffe.

Arsenal slo en lang ball opp mot Pierre-Emerick Aubameyang. César Azpilicueta maktet ikke å holde følge med den lynhurtige gaboneren, og tok i bruk ulovlige midler for å komme seg på rett side.

Aubameyang gikk i bakken og dommer Anthony Taylor dømte straffe. Spissen satte ballen til motsatt side for Willy Caballero, og dermed var det likt på Wembley.

– Det er nesten utrolig at en forsvarsspiller som Azpilicueta gjør den tabben der, sa Jan Åge Fjørtoft om Chelsea-kapteinens forseelse.

César Azpilicueta lagde først straffe. Få minutter senere måtte kapteinen byttes ut på grunn av det som så ut som en lårstrekk. Foto: ADAM DAVY / X01348

Aubameyang i storform

Frank Lampard kan neppe ha vært fornøyd med det spillerne presterte. Etter hvilen gikk de rett i angrep, men i stedet mistet de nok en spiller.

Pulisic stormet mot Arsenal-målet, men pådro seg det som så ut som en hamstringskade noen meter fra mål. Amerikaneren bet i seg smerten og fikk avsluttet, men skuddet gikk et par meter til siden for mål.

– Trist for Chelsea og Pulisic, men et lettelsens sukk for Arsenal at han mister farten de siste meterne, ellers så tror jeg det kunne stått 2-1, sa Viasat-kommentator og Aftenpostens fotballekspert, Lars Tjærnås.

I stedet tok Arsenal ledelsen etter nok en Aubameyang-scoring. 31-åringen fikk ballen av Nicolas Pépé, dro av Kurt Zouma på enkelt vis, og satte kulen til siden for Caballero.

Arsenal-spillerne med trofeet. Foto: CATHERINE IVILL / X01348

Rødt kort til Kovacic

Vondt ble til verre for Chelsea da Mateo Kovacic fikk sitt andre gule kort. Kortet var av det billige slaget, men det hjalp lite for Lampards menn.

Med én mann mer hadde Arsenal full kontroll det siste kvarteret.

Dermed er klubben én FA-cuptittel rikere og klare for Europa League neste sesong.

For Chelsea, som tapte 3–0 for Bayern München på hjemmebane, ble et allerede vanskelig utgangspunkt enda verre når de reiser til München for returoppgjøret 8. august.

– Jeg tenker ikke på neste uke en gang. Alt kuliminerte for oss i dag med to hamstringskader og en skulder ut av ledd. Det var slutten på en lang sesong, og det var bristepunktet for oss, sa Frank Lampard til BBC.

Chelsea pådro seg en tredje skade i sluttminuttene da Pedro måtte ut på båre. Pedro erstattet Pulisic som også ble skadet. Foto: CATHERINE IVILL / X01348