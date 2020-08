Siste innlegg

55′ DEL Litt mer trygg i Atletico nå. Forsøker å angripe, men Leipzig har ikke noe dårlig forsvar de heller Upamecano har vært svært imponerende i kveld.

53′ DEL Hva betyr dette for kampen? Atletico har ventet på sine muligheter. Nå må de angripe i større grad. Spanjolene har et fantastisk lag, så her er ingenting avgjort. Dette blir spennende!

51 ′ Mål for RB Leipzig! RB Leipzig 1 - 0 Atletico Madrid Mål: Daniel Olmo Målgivende: Marcel Sabitzer DER SITTER DEN! Leipzig spiller seg fri på høyrekanten og Sabitzer slår inn. For en gangs skyld følger ikke Atletico helt med i egen boks. Olmo får stå alene og styrer inn lederscoringen.

50′ DEL Det er Leipzig som angriper gang på gang. Tyskerne stopper som regel på 20 meters hold derimot. To sterke kollektiv som møtes i kveld.

49′ DEL Frispark til Leipzig litt inne på motstanderens halvdel.

47′ DEL Skal vi få den forløsende scoringen denne omgangen? Kunne gjort mye for å få mer fart i kampen.

2. omgang

Pause

45 + 4′ DEL Savic vinner i feltet igjen. Lodis innlegg finner stopperen, men headingen styres utenfor.

45 + 3′ DEL Carrasco får en kakk på hælen og går i bakken. Frispark til Atletico.

45 + 3′ DEL Upamecano skaffer seg plass i feltet og får headet corneren mot mål. Rett på Oblak som har kontroll.

45 + 2 ′ Hjørnespark til RB Leipzig

45 + 2′ DEL Fire minutter tillegg i første omgang.

45′ DEL Det er to tøffe, jevnspilte lag som møtes her i kveld. Mange dueller ute på mellom to lag som ikke slipper til gratis målsjanser.

42 ′ Hjørnespark til RB Leipzig

41′ DEL Mange ballberøringer i feltet for Leipzig der, men de kommer seg aldri til avslutning.

40′ DEL Ballen klareres unna av Leipzig.

40 ′ Hjørnespark til Atletico Madrid

40′ DEL Upamecano feier ballen og Llorente over linjen. Tøff takling, men det blir bare corner.

37′ DEL Begge spillerne får medisinsk behandling, men er på beina. To kutt som må pleies etter den duellen. Begge spillerne så på ballen og sprang rett inn i hverandre. Au.

33′ DEL Olmo med en småstygg takling. Slipper unna kort. Frispark til Atletico på egen halvdel.

31′ DEL Saul hopper høyt og treffer med kneet i ryggen på Sabitser. Leipzig-spilleren går rett i bakken.

28′ DEL Leipzig angriper igjen. Tyskerne er det førende laget for øyeblikket. Har imidlertid ikke kommet til de aller største sjansene.

26′ DEL Frispark til Leipzig på kanten.

26′ DEL Leipzig roper på hands i nærheten av 16-meteren. Spillet går videre.

25′ DEL Leipzig kommer seg rundt på høyrekanten. Det blir imidlertid aldri spesielt farlig. Atletico er tett på.

23′ DEL Atletico ligger ekstremt kompakt i forsvar. Ingen enkel oppgave å trenge gjennom der.

22′ DEL Leipzig ruller fint opp og kommer seg innen for 16-meteren, men den siste pasningen blir upresis.

19′ DEL Godt slått frispark, men blir klarert til innkast.

19′ DEL Frispark til Atletico 30 meter fra mål. Gode muligheter til å svinge inn.

17′ DEL Kampl tester skuddfoten fra distanse. Høyt over!

16′ DEL Intet nytt fra VAR-bua. Får nok ingenting der Atletico.

16 ′ VAR-situasjon VAR sjekker en straffemulighet.

14′ DEL Atletico ropte på straffe der. Vinkes videre av dommeren.

14′ DEL Savic ruver i luften igjen. Midtstopperens heading blir imidlertid blokkert. Kunne blitt skikkelig farlig.

13′ DEL KJEMPESJANSE! Lodi blir spilt fri langs venstrekanten og spiler inn til Carrasco. Belgieren avslutter, men keeperen har kontroll på nærmeste hjørne.

12′ DEL Leipzig som trykker Atletico tilbake her. Har virket mest farlig her, tyskerne.

11′ DEL Poulsens innlegg blir blokkert ut til innkast.

10′ DEL Upamecano går litt tøft inn i Costa. Nytt frispark.

9′ DEL Frispark til Atletico et lite stykke inne på motstanderens halvdel. Kommer et innlegg her.

8′ DEL Jevnspilt i innledningen for uten Leipzigs ene store sjanse for noen minutter siden.

5′ DEL FOR EN SJANSE! Halstenberg får stå helt alene i feltet og banker til på volley. Får et sleivtreff og ballen fyker over.

4 ′ Hjørnespark til RB Leipzig

4′ DEL Leipzig får lagt inn fra høyrekanten. Ender til slutt med corner.

3′ DEL Upamecano i duell med Costa. Den får vi se mange ganger denne kampen.

1′ DEL Frispark til Atletico på egen halvdel.

1′ DEL Der er kampen i gang i Lisboa!

1. omgang

Kampen har startet

DEL Siden Bundesliga ble rundet av har Leipzig mistet sin toppscorer, Timo Werner, til Chelsea. Den tyske landslagsspissen er et stort tap, som bruker Yussuf Poulsen som toppspiss i kveld.

DEL Atletico Madrid ble nummer tre i La Liga bak Real Madrid og Barcelona. Dermed blir de uansett å se i neste sesong av Champions League også. Det samme gjelder Leipzig, som ble overgått av Bayern München og Dortmund i hjemlig liga.

DEL Leipzig kan ta seg til sin første semifinale i Champions League. Atletico har vært i tre finaler - hvorav to de siste seks årene - men har aldri klart å vinne det gjeveste europeiske troféet.

DEL Vinneren av kveldens kamp i Lisboa møter PSG i semifinalen. Franskmennene tok seg forbi Atalanta etter en høydramatisk kvartfinale onsdag kveld. Italienerene ledet til 90 minutter var spilt - så snudde PSG i overtiden.

DEL Atletico Madrid (4-4-2): Oblak - Trippier, Savic, Gimenez, Lodi . Carrasco, Niguez, Herrera, Koke - Costa, Llorente

DEL RB Leipzig (4-3-3): Gulacsi - Halstenberg, Upamecano, Klostermann, Angelino . Sabitzer, Kampl, Laimer - Nkunku, Poulsen, Olmo