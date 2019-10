Liverpool endte tapsrekken på bortebane med storseier

Genk-Liverpool 4–1

Alex Oxlade-Chamberlain scoret de to første målene for Liverpool. Midtbanespilleren sendte gjestene i ledelsen etter to minutter da han skjøt lavt og hardt nede i det venstre hjørnet fra cirka 25 meter.

Etter pause doblet han ledelsen med et utsøkt skudd med yttersiden av høyrefoten. Sadio Mané la på til 3–0 med en flott chipp, før Mohamed Salah satte inn 4–0. Genk reduserte til 1–4 helt på tampen.

Liverpool er nummer to i sin gruppe. Den engelske klubben har seks poeng. Napoli er like foran med syv, mens Erling Braut Haaland og Salzburg er nummer tre med tre poeng.

Nordmannen scoret for øvrig sitt femte og sjette mål i mesterligaen i 2-3-tapet mot italienerne. Genk er sist i gruppen med ett poeng.

Fakta: Fotball Champions League menn onsdag, 3. runde: Gruppe E: Genk – Liverpool 1-4 (0-1) Mål: 0-1 Alex Oxlade-Chamberlain (2), 0-2 Oxlade-Chamberlain (57), 0-3 Sadio Mané (77), 0-4 Mohamed Salah (87), 1-4 Stephen Odey (88). Salzburg – Napoli 2-3 (1-1) Mål: 0-1 Dries Mertens (17), 1-1 Erling Braut Haaland (40), 1-2 Mertens (64), 2-2 Haaland (72), 2-3 Lorenzo Insigne (73). Gruppe F: Inter – Borussia Dortmund 2-0 (1-0) Mål: 1-0 Lautaro Martínez (22), 2-0 Antonio Candreva (89). Slavia Praha – Barcelona 1-2 (0-1) Mål: 0-1 Lionel Messi (3), 1-1 Jan Bořil (50), 1-2 Peter Olayinka (selvmål 57). Gruppe G: RB Leipzig – Zenit St. Petersburg 2-1 (0-1) Mål: 0-1 Yaroslav Rakitskiy (25), 1-1 Konrad Laimer (49), 2-1 Marcel Sabitzer (59). Benfica – Lyon 2-1 (1-0) Mål: 1-0 Rafa (4), 1-1 Memphis Depay (70), 2-1 Pizzi (86). Gruppe H: Ajax – Chelsea 0-1 (0-0) Mål: 0-1 Michy Batshuayi (86). Lille – Valencia 1-1 (0-0) Mål: 0-1 Denis Cheryshev (63), 1-1 Jonathan Ikoné (90). (©NTB)

Har slitt på bortebane

Berge spilte hele kampen for hjemmelaget som i neste runde kan få revansj når de besøker Liverpool på Anfield.

Seieren onsdag gjorde at Liverpool brøt en ganske dyster rekke. Dette var nemlig første gang de røde vant på fremmed gress i gruppespillet siden 7-0-seieren borte mot Maribor i oktober 2017. Siden har de spilt fem kamper, der de fire siste er blitt tap. Riktignok har laget levert på utebane i sluttspillet.

Klubben vant mesterligaen forrige sesong og var i finalen i 2018, men det var til tross for en svak statistikk på bortebane i det innledende spillet. Laget var faktisk det første til å vinne turneringen etter å ha tapt samtlige bortekamper i gruppespillet.

Det hører med til historien at to av dem var mot strålende fotballag, nemlig Napoli og Paris Saint-Germain.

Perlescoring

Liverpool hadde flere muligheter til å øke ledelsen før pause. Blant andre Mohamed Salah, som var tilbake etter skade, hadde en eventyrlig sjanse.

Men gjestene fikk også kjørt seg av det belgiske laget i perioder av den første omgangen. Blant annet fikk Genk en annullert scoring for offside, og gjestene fra England virket til tider ukomfortable defensivt.

I tillegg til den annullerte scoringen var de alene med gjestenes keeper Alisson ved to anledninger. Etter hvilen ble det langt mer komfortable for den regjerende mesteren.

Oxlade-Chamberlains perlemål etter pause tok mye av luften ut av vertene. 26-åringen fikk ballen på cirka 18 meter. På direkten skrudde han ballen med utsiden og via tverrliggeren og inn.

13 minutter før slutt ble det 3–0. Salah spilte igjennom Mané som løftet ballen kaldt over keeper. Ti minutter senere la Salah selv på til 4-0, før Genk reduserte like etterpå.