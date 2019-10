Fjoråret var blytungt. Nå herjer Arna-Bjørnars supertalent.

På Horisont i Åsane, en presis langpasning hjemmefra, setter Bergens raskest voksende fotballprofil seg ned for å fortelle om hvordan hun endte opp blant landets beste fotballspillere.

Rikke Nygard (19) er blant lagets aller viktigste spillere når Arna-Bjørnar spiller om cupfinaleplass denne helgen.

Veien dit startet i ung alder.

– Jeg har spilt fotball siden jeg begynte å gå, sier 19-åringen.

En idrettsfamilie

Hun mener hun er født inn i idretten. Storebroren Stian spiller for Åsane, mens hennes eldre søster Mia har 100 kamper for Sandviken. I tillegg har begge foreldrene spilt fotball.

– Foreldrene mine har pushet meg, men det har først og fremst vært mitt ønske å bli god. Det er mine egne prioriteringer som har gjort at jeg er der jeg er nå, sier midtbanespilleren.

Odd Mehus (arkiv)

Nygard begynte tidlig å hospitere hos «talentfabrikken» Arna-Bjørnar. Der fikk hun som 14-åring prøve seg i Norges øverste divisjon.

– Det er ikke mange som gjør det. Det betydde mye å få lære av de etablerte spillerne jeg så opp til, minnes Nygard.

Hun sier at det i starten handlet om å trene mest mulig, med best mulig spillere. Siden ble spilletid viktig:

– Jeg fikk etter hvert tillit som venstreback, uten at jeg egentlig spiller i den posisjonen. Å spille jevnlig i Toppserien i så ung alder, var stort og noe jeg vokste veldig mye på.

Tuva Åserud / Bergens Tidende

Fikk mange skader

De neste årene var utviklingskurven bratt. Stortalentet ble etter hvert fast på Arna-Bjørnars toppserielag, og gikk gradene på aldersbestemte landslag, før hun i 2018 brått ble satt tilbake.

Året inneholdt hjernerystelse, armbrudd og et avrevet leddbånd. Det kostet mye mentalt.

– Fjorårets sesong var egentlig forferdelig for min del, men jeg har lært veldig mye av den motgangen, sier Nygard.

Silje Katrine Robinson

Vendepunktet

Utgangspunktet før årets sesong var også tilsynelatende vanskelig.

Syv sentrale spillere – i tillegg til hovedtrener Morten Røssland, forlot klubben.

– Det var en smal spillerstall med flere ferske, unge og utenlandske spillere. Det var mye nytt som vi ikke hadde fått tid til å samspille, forklarer Nygard.

Hun fikk dermed en endret rolle i spillergruppen. Til tross for sin unge alder, ble Rikke Nygards ansvar større.

– Plutselig var jeg en av dem som hadde vært her lengst. Å være så ung og skulle gå foran, er ikke alltid like lett, sier hun.

FREDRIK VARFJELL / BILDBYRÅN NORWAY

– En stor opplevelse

For egen del mener Nygard at årets sesong er blitt mye bedre enn hun kunne forutsi. For et par uker siden deltok hun nemlig på sin første samling med Norges A-landslag

– Det var spesielt. Jeg var litt nervøs, og møtte spillere jeg har sett opp til i mange år, sier Nygard.

Hun roser måten hun ble inkludert på.

– Alle var veldig imøtekommende. Det ga meg en trygghet som gjorde det lettere å prestere, sier hun.

Imponerte landslagssjefen

Landslagssjef Martin Sjögren lot seg imponere over det unge talentet på samlingen.

– Hun gjør det hun er god på, sier han om talentet han beskriver som teknisk og med en internasjonal forflytningsevne.

– Spillet går fortere, og da må spillerne forflytte seg hurtigere. Det mestrer hun, sier Sjögren.

Han forklarer at Nygard er en spiller han har hatt god kontroll på gjennom hennes karriere på aldersbestemte landslag.

– Hun var såpass god på sitt forrige U23-opphold at vi tenkte hun var klar for å prøve seg i en A-landslagstropp. På samlingen beviste hun at det var riktig, mener landslagssjefen.

Paul Sigve Amundsen

Cupfinale-drømmen

Det bekreftet han tirsdag, da Nygard for andre gang på rad ble tatt ut på A-landslaget.

Søndag møter hun Vålerenga, i kampen som gir plass i cupfinalen i Telenor Arena 23. november.

– Jeg har vært i Arna-Bjørnar siden jeg var 14 år gammel. Vi har aldri vært nærmere, sier 19-åringen.

Hun tror semifinalen spilles på et gunstig tidspunkt for Arna-Bjørnar.

– Vi har begge noe å spille for i serien. Vi er på vei oppover, mens de er inne i en liten formdupp, sier Nygard, som mener håpet om finaleplass er realistisk.