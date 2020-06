Rosenborg-krisen fortsetter etter ellevilt drama

Innbytter Anders Trondsen briljerte med mål og assist da Rosenborg med ti mann vendte 0–1 til ledelse mot Bodø/Glimt, men Glimt avgjorde på tampen.

Birger Meling fortviler etter å ha fått direkte rødt kort av dommer Tom Harald Hagen i eliteseriekampen på Lerkendal. RBK tok ledelsen med ti mann, men tapte til slutt 2–3. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Rosenborg – Bodø/Glimt 2–3

Kasper Junker utlignet til 2-2 i det 87. minutt og leverte assist da Ola Solbakken ble matchvinner med 3-2-målet i kampens siste ordinære minutt. Dermed fortsetter Glimt på tabelltopp uten poengtap.

– Igjen ser vi hva som bor i dette laget. Vi blir ikke stresset, sa Glimts Patrick Berg til Eurosport.

Trondsen kom inn som venstreback etter at Birger Meling ble utvist. Han sto for innlegget ved utligningsmålet og satte selv inn 2-1 med et volleytreff i det 82. minutt.

Rosenborg ble det siste eliteserielaget som sprakk nullen i målprotokollen, men måtte ha hjelp for å få det til. I forsøket på å nekte Dino Islamovic scoring beinet Fredrik Bjørkan 1-1 i eget mål.

Det skjedde i det 66. minutt, vel ti minutter etter at RBK-back Meling ble sendt av banen med direkte rødt kort. Da ledet Glimt fortjent etter Philip Zinckernagels scoring på straffespark i første omgang.

Zinckernagel satte inn 1-0-målet etter snaut halvspilt første omgang. Han fikk sjansen etter at Ulrik Saltnes fikk ballen i feltet, vendte og ble klønete felt av Tore Reginiussen. Skuddet satt helt borte ved stolpen, utenfor André Hansens rekkevidde.

Dominerte

Glimt-ledelsen var fullt fortjent etter at gultrøyene dominerte innledningen av kampen. Zinckernagel hadde allerede hatt et par gode forsøk på å score ledermålet.

I det 8. minutt spilte dansken vegg og fyrte løs fra en posisjon rett utenfor 16-meteren. RBK-keeper Hansen kastet seg i full lengde, slengte opp armen og bokset unna.

Fire minutter senere ble Jens Petter Hauge spilt fint fram på høyresiden og la flatt inn foran mål. Ved lengste stolpe fant han Zinckernagel med nesten åpent mål, men Hansen flyttet beina lynraskt og greide å blokkere skuddet fra spiss vinkel.

Rett etter ledermålet var Brede Moe og Glimt heldige som ikke fikk straffespark mot seg. Islamovic kom til skudd fra god posisjon. Moe skled inn i et forsøk på å blokkere skuddet, men med begge armene i været. Skuddet traff en av dem og forsvant over kortlinja, men dommer Tom Harald Hagen ga bare hjørnespark.

Philip Zinckernagel gir Bodø/Glimt ledelsen på straffespark i bortekampen mot Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Bedre med ti

– Vi henger ikke sammen som lag. Vi må samle oss og komme opp i press så vi får noen brudd, sa Horneland til Eurosport i pausen.

Lettere ble det ikke da Birger Meling ble sendt av banen med direkte rødt kort før det var spilt sju minutter av den andre omgangen. Han kastet seg inn i en duell med Hauge og tok ballen, men traff også foten til Glimt-spilleren. Hauge syntes det var så stygt at han ikke bare delte ut kampens første kort, men lot det ha rød farge.

RBK var faktisk friskere med ti mann enn med elleve, og i det 66. minutt kunne laget juble for sin første eliteseriescoring for sesongen. Innbytter Anders Trondsen ble spilt fram på venstresiden og slo flatt inn. Inne i feltet skled Dino Islamovic fram og presset Fredrik Bjørkan til å beine ballen i eget mål.

I det 82. minutt samarbeidet RBK-backene om vinnermålet. Vegar Eggen Hedenstad slo et presist frispark, og Trondsen fikk drømmetreff ved lengste stolpe. Det så ut til å bli vinnermålet, men Glimt lot seg ikke stoppe. Hauge spilte Junker gjennom til 2-2 før Solbakken sendte Horneland og hans menn ut i krise igjen.

