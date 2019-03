AaFK tar grep: Stenger flere treninger

Aalesund valgt å innføre lukkede treninger for presse og publikum denne sesongen.

Sportsavdelingen i klubben har besluttet å stenge enkelte treninger med vekt på formasjon og kampplan før serie- og cupkamper denne sesongen.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Blant annet vil denne ukens treninger på onsdag og torsdag være lukket, da laget skal forberede seg til lørdagens serieåpning hjemme mot Start.

– Vi har forståelse for ulike syn på denne beslutningen, men vi ønsker ikke å gi motstanderne viktig informasjon som de kan dra nytte av. Laget legger ned et viktig arbeid for å forberede seg til kampene, og vi ønsker på denne måten å være best mulig forberedt uten at motstander kjenner for godt til våre kampplaner, forklarer sportslig leder Bjørn Erik Melland.

– Klubblokalene er åpne, kaffekannene står fremme, og pressen har tilgang til oss andre i klubben under formasjonstreningene, sier han videre.

Etter treningene vil avtalte intervju gjennomføres som normalt.