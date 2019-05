Mål og Ronaldo-feiring var ikke nok: Donn viste styrke i sluttminuttene

På overtid fastsatte nemlig Tønnessen Vik sluttresultatet til 4–2 for Donns jenter 13 mot Otra onsdag kveld.

– Dette var veldig gøy og deilig å få avgjort kampen på slutten. Jeg scorer litt innimellom, men har aldri scoret to mål i en og samme kamp før, gliste tomålsscoreren etter kampen.

To mål i sluttminuttene

Oppgjøret på Evje kunstgress var Fædrelandsvennens utvalgte «Månedens kamp».

På forhånd ble kampen spådd jevn og tett, men Donn 2 tok tidlig kommandoen og ledet 2–0 midtveis i første omgang.

Otra kjempet seg inn i kampen og utliknet til 2–2 etter 47 minutter, etter scoringer av Emma Hellesmark og Ina Brenna Bjoraa.

Mot slutten prøvde Otra å sende folk i angrep i håp om å seier, men Donn var sterkest. Syv minutter før slutt scoret Tilde Ugland, før Tønnessen Vik sikret 4–2 på overtid.

Fakta: Kampfakta Otra-Donn 2 2–4 (1–2) Evje kunstgress Jenter 13 0–1 (11 min.) Frida Tønnessen Vik 0–2 (22 min.) Selvmål 1–2 (34 min.) Emma Hellesmark 2–2 (47 min.) Ina Brenna Bjoraa 2–3 (63 min.) Tilde Ugland 2–4 70+1 min.) Tønnessen Vik X

Knut Albert Hauan, trener for Otras jenter 13 lag, var ikke altfor skuffet tross tap.

– Jentene gjør en bra innsats. Vi blir liggende under, men vi får troen når vi ser at vi klarer å få til en del spill utover i kampen. Etter at vi klarte å utlikne ble vi litt slitne, og hadde i tillegg noen spillere som var småskadet og måtte ut igjen, sa Hauan.

– Ble litt overivrige

– Hva er det som gjør at Donn stikker av med seieren?

– Vi ble for overivrige og litt for mange som ville framover. Da åpnet det seg opp i forsvaret, men det er sånn som skjer i kampens hete, mente Otra-treneren.

Otras raske ving og kretslagsspiller, Emma Hellesmark, hadde dette å si om tapet:

– Det gikk ikke som planlagt i hvert fall. Vi gjør en god innsats, men jeg synes ikke laget snakket nok på banen, sa Hellesmark.

Feiret som Ronaldo

Selv stod hun for et flott mål med en enda finere Ronaldo-feiring.

– Jeg hadde lovet å feire slik Ronaldo gjør om jeg scoret i dag, og kunne ikke skuffe. Ronaldo er mitt store forbilde, innrømte målscoreren.

SE EMMAS RONALDO-FEIRING HER:

Det var vill jubel hos bortelaget etter seieren i Evje.

– Vi spilte en veldig god kamp. På 2–2 så tenkte jeg at vi ikke måtte gi opp. Vi klarte å heve oss mot slutten. Jeg synes vi snakket veldig bra i da, og har ganske bra pasningspill og kontringer, sier 12 år gamle Synne Fosse, som var en bauta i midtforsvaret til Donn 2.

Storfornøyd med avslutningen

Donns trener Elisabeth Tønnessen Vik synes kampen og seieren var en flott opplevelse.

– Vi startet veldig bra og fikk to mål, men så klumpet vi oss etter hvert mer sammen og fikk ikke bredde i spillet. Det snakket vi om i pausen, sier treneren.

Hun var fornøyd med hvordan laget reagerte etter å ha fått 2–2 i fleisen i 2. omgang.

– Da vi fikk de to målene mot oss, så var det som om jentene skjønte at de måtte klemme til og ikke hadde noe å tape lenger.

HER KAN DU SE ALLE MÅLENE:

– Hva er du mest fornøyd med i dag?

– Jeg er mest fornøyd med de siste fem minuttene av kampen. Da hadde vi skikkelig trøkk, sier Tønnessen Vik.

Donns Tilde Ugland ble av Fædrelandsvennen kåret til banens beste spiller.

SE FLERE BILDER FRA OPPGJØRET HER:

