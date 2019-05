Frankrikes VM-helt ble spurt hva han ville gjort om lagkameraten sto frem som homofil: – Jeg ville oppfordret ham til å være stolt

Homofilidebatten i fotballen har igjen blitt satt på dagsordenen.

Yoann Lemaire ble i 2004 den første aktive fotballspilleren i Frankrike som sto frem som homofil. Nå er han aktuell med dokumentaren «Fotball og homofili – i hjertet av tabuet», som ruller på franske TV-skjermer.

Der blir Frankrikes VM-helt, Antoine Griezmann, spurt om hva han hadde gjort dersom en lagkamerat sto frem.

– Jeg ville oppfordret ham til å være stolt og glad. Jeg tror det kunne åpne døren for andre. Jeg ville vært der for ham for å vise at det er normalt, sier verdensstjernen, ifølge The Huffington Post.

I Australia er også homofili i fotballen blitt et viktig tema. Tirsdag sto Andy Brennan frem som den første homofile fotballspilleren i landet noensinne.

– Det føles fantastisk. Og det som er rart er at det ikke føles som en stor greie. I 2019 burde det heller ikke være det, sier Brennan, ifølge The Guardian.

Likevel ser man i fotballen i Norge at svært få ønsker å stå frem.

– Homofobien sitter i veggene

Andreas Haugen er lagleder i breddedivisjonsklubben Skogsrand IL. I januar i år valgte han å stå frem i en kronikk. Responsen var massiv.

– Jeg hadde ikke forventet at den skulle bli delt så mye. Det sier mye om viktigheten, sier han.

Flere medier publiserte kronikken, deretter fulgte foredrag for blant annet Norges Fotballforbund (NFF).

Privat

Haugen er glad for at flere og flere, som Brennan, velger å stå frem. Likevel mener han at norsk fotball har en lang vei å gå.

– Jeg tror det kommer til å ta en stund før flere står frem. Homofobien i fotballen sitter så i veggene.

– Men det hjelper at store profiler, selv om dem selv ikke er homofile, retter oppmerksomheten mot det og sier det er greit. Det er litt som rasismedebatten som har vært i fokus både i Norge og internasjonalt den siste tiden. Det er det jeg tror trengs, bare enda større fokus på det, sier Haugen.

Fryktet for landslagskarrieren

Håndballkeeperen Ole-André Lerang (29) er den mest profilerte lagidrettsutøveren som har valgt å stå frem på herresiden i Norge.

I 2014 bestemte Stavanger-mannen seg. I mange år vegret han seg i frykt for hva det kunne bety for håndballkarrieren.

– Jeg kjenner jo noen i håndballen som holder på sin egen hemmelighet. En ting jeg tenkte på da jeg holdt på min var hva det ville bety for idrettskarrieren. Min største frykt var at jeg skulle bli sett annerledes på, sier Lerang.

Helt siden han var 15 år hadde han som mål å komme på landslaget.

– Man tenkte at det kunne ødelegge for landslagsspill og spill i utlandet. Det at andre klubber kunne søke opp og se at man er homofil og tenke at man ikke vil være forbundet med det, sier Viking Håndball-keeperen.

I ettertid har han derimot fått prøve seg på landslaget og fått tilbud fra utlandet. Avgjørelsen angrer han ikke på i det hele tatt.

– Det som er poenget er at man blir sin egen fiende. Men alt jeg fryktet stemte ikke da jeg sto frem. Jeg spilte videre og laget godtok meg som jeg er. Jeg vil at andre skal forstå at det ikke er så farlig, sier han.

Jarle Aasland

Etterlyser mer kunnskap

Ingvild Endestad er leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI). Hun ønsker at klubbene skal ta et større ansvar.

– Det ligger et ansvar hos trenerne. Man må være helt tydelig på at i vår klubb er du velkommen uavhengig av tro, hudfarge og hvem du forelsker deg i. I tillegg må det kunne forventes at det tas på alvor fra spillere både på og utenfor banen.

Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Hun etterlyser samtidig mer kompetanse om teamet.

– Trenere og ledelsen trenger mer kunnskap. Vi har sett eksempler på at dersom ikke lagene tar ansvar forsvinner de som velger å være åpen om det ut av idretten. Belastningen blir for stor, sier hun.

NFF mener selv at de jobber målrettet med temaet.

– Fair play og respekt for alle er hovednøkkelordene. Vi driver holdningsarbeid og det handler om å sende riktige signaler ut, sier Henrik Lunde, seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF.

Blant tiltakene han sikter til er Pride-kampanjen. I år, som tidligere, vil Eliteserien ha en markering på samtlige kamper under Pride-helgen i juni.