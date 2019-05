Storseier for Vålerenga. Deila roser tomålshelt: – Han har noe ekstra

RANHEIM - VÅLERENGA 1–5

Etter at Matti Vilhjálmsson hadde stanget inn 1-0 til Vålerenga, tok Vega over showet i Trondheim. Først dro han seg inn i banen, før han fra drøye 17 meter curlet ballen lekkert i lengste kryss til 2-0.

Etter at Michael Karlsen reduserte for Ranheim til 1-2 på straffe, var Vega igjen på farten. Magnus Lekven fant en feilvendt Vega på åtte meter, som snudde på en femøring og banket ballen i mål fra kloss hold. Nok en perlescoring fra den 176 centimeter høye spilleren.

Like etter måtte costaricaneren av banen i solskinnet med en krampe.

– Det var krampe. Jeg må bare slappe av, jeg må se an til uken, uttalte Vega til Eurosport etter oppgjøret.

Fortjent

Han la til at han mente at Vålerenga vant kampen fortjent.

– Han har noe ekstra, det viser han med de to målene, mente Vålerenga-trener Ronny Deila etter kampen.

Sam Ejuke scoret to kjappe mål for Vålerenga på tampen og fastsatte sluttresultatet til 5-1 med ligamål nummer tre og fire for sesongen.

Seieren er Vålerengas fjerde denne sesongen. Med 14 poeng ligger Oslo-klubben nå på fjerdeplass i Eliteserien. Fem poeng skiller opp til ligaleder Molde.

– Det var en kjempebra prestasjon. Det er klasse over det vi gjør. Det er morsomt å være Vålerenga-trener om dagen, la Deila til.

Ranheim-trøbbel

Ranheim kom ned på jorda igjen etter to strake seirer og kom aldri inn i kampen. Trønderne er nummer 12 med sju poeng etter 1-4-tapet.

– Vi taper veldig fortjent i dag, vi må lære av dette her. Vi har ikke god nok presisjon, kvalitet og trøkk, og vi skaper for lite til å score de målene som skal til. Fullt fortjent, erkjente Ranheim-trener Svein Maalen etter kampen.

