Viktor Hovland imponerer i USA - kjemper i teten

Han gikk runden på 67 slag, fire under par, og er foreløpig på delt 9.-plass.

Det er 2. finaleturnering på PGAs B-tour som spilles i Boise. Etter at Hovland endte på 11.-plass i den første turneringen er han i ferd med ytterligere å stramme grepet om en plassering som vil gi innpass på verdens sterkeste golftour.

Hovland startet sin åpningsrunde på 10. hull og var to slag under par halvveis, etter birdie på 11. og 16. hull. Deretter måtte han tåle en bogey på 1. hull, men to hull senere kunne han juble for en eagle. Han brukte bare tre slag på par-5-hullet. Etter en ny birdie på 5. hull var han fire slag under par for dagen.

Kristoffer Ventura, som allerede har sikret PGA-tourkort gjennom sine plasseringer på B-touren gjennom sesongen, innledet turneringen i Boise med en 69-runde (to under par). Han hadde fire birdier og to bogeyer første dag og er foreløpig på delt 27.-plass.

Ventura er en av 25 som allerede har sikret seg innpass på neste års PGA-tour. Ytterligere 25 spillere skal få PGA-tourkort gjennom sine prestasjoner i de tre finaleturneringene.