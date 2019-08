Gjert Ingebrigtsen var bekymret før Henriks løp: – Ikke gjør noe dumt

– Det gikk som forventet. Han er for rask.

Det sa Gjert Ingebrigtsen til NRK etter at belgiske Isaac Kimeli hadde løpt fra Sandnes-gutten på hans egen hjemmebane og ødelagt mulighetene for en gulltrippel for familien Ingebrigtsen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Press

Lørdag vant Henriks lillebrødre, Jakob (1500 m) og Filip (5000 m), sine distanser suverent i Sandnes.

Det mente trenerpappa Gjert la press på Henrik.

– Jeg tror han kjenner veldig på det presset. Ansiktsuttrykket hans endret seg litt i løpet av lørdagen. Da jeg pratet med ham, sa han sa han at han ville valgt en annen distanse enn 3000 meter om han fikk velge nå, sa Gjert Ingebrigtsen til NRK før løpet.

Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN NORWAY

– Hadde ikke toppfarten

En kjenning i hamstringen gjorde at 28-åringens deltakelse lenge var i fare. Sånn sett var ikke andreplassen noe stor nedtur.

– Jeg fikk noen positive svar og noen ikke fullt så positive. Jeg er klar over at jeg har ting å gå på hva fart gjelder og det får jeg kjenne i dag. Jeg har ikke toppfarten som skal til, sier Henrik Ingebrigtsen til NRK.

Kimeli smatt gjennom alene på oppløpet i Sandnes og Ingebrigtsen hadde ikke sjans til å bli med. Til slutt ble det belgisk seier 8.09.09, 63 hundredeler foran Ingebrigtsen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Ikke mye som skal til

– Det er ikke så mye som skal til før jeg kunne gitt ham kamp, men jeg klarte ikke matche akselerasjonen hans. Men kroppen responderer bra når jeg justerer farten og jeg holdt på å gå i bakken en fem-seks ganger, smiler Ingebrigtsen.

Han forteller at han hørte på farens advarsler før løpet.

– Gjert var veldig bekymret. Han sa «ikke finn på noe dumt» og at det verste er å dra med seg noe som kan ødelegge VM. Det tror jeg ikke at jeg gjorde, sier Henrik Ingebrigtsen.

Nederlandske Mike Foppen ble nummer tre, i det som var en 3000-meter i lag-EM i friidrett.

Norge hadde et visst håp om opprykk til den øverste divisjonen, men det ser ut til at Portugal tar den plassen etter mesterskapet i Sandnes.