Saken oppdateres.

– Det gikk som forventet. Han er for rask.

Det sa Gjert Ingebrigtsen til NRK etter at Isaac Kimeli hadde løpt fra Sandnes-gutten på hans egen hjemmebane og ødelagt mulighetene for en gulltrippel for familien Ingebrigtsen.

Lørdag vant Henriks lillebrødre, Jakob (1500 m) og Filip (5000 m), sine distanser suverent på hjemmebane.

Det mente trenerpappa Gjert la et stort press på Henrik.

– Jeg tror han kjenner veldig på det presset. Ansiktsuttrykket hans endret seg litt i løpet av lørdagen. Da jeg pratet med ham, sa han sa han at han ville valgt en annen distanse enn 3000 meter om han fikk velge nå, sa Ingebrigtsen til NRK før løpet.