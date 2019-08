Fredag jogget han seg til finale. Lørdag slo Jakob Ingebrigtsen til med rekordløp

Jakob Ingebrigtsen jogget i mål da han kvalifiserte seg til NM-finalen på 1500 meter på fredag. Tiden ble over 4 minutter, ingenting å snakke om for en utøver som er vant til å løpe på nærmere 3,30.

Han var enda mer suveren i finalen lørdag kveld. En stund hadde han følge av Ferdinand Kvan Edman, men et par runder før mål stakk han konkurrenten og løp i mål i ensom majestet på den sterke tiden 3,36,33, som er ny mesterskapsrekord i NM.

– Det var ikke noe å spare på, det var gøy, sa Ingebrigtsen til Aftenbladet etter løpet. Han måtte løpe alene i front siste del av 1500-meteren. Etterpå tok han seg til til en runde for å hilse på tilskuerne.

– Jeg tror seiersrunden var raskere enn sisterunden. Da begynner det å bli bra, hevdet 18-åringen overfor NRK.

Han var svært godt fornøyd med tiden.

– Jeg gjør løpet solo, jeg er fornøyd med det. Dette løpet sier at formen er veldig bra. Nå må vi «ødelegge formen» for å prestere best mulig i VM (i oktober), sa den ferske NM-vinneren.

– Hva mener du med å «ødelegge» formen?

– Det betyr at vi må løpe litt saktere på trening framover og så bygge opp en ny formtopp fram mot VM, for det er vanskelig å være i toppform hele tiden.

RESULTATER:

1: Jakob Ingebrigtsen, Sandnes IL, 3,36,33.

2: Ferdinand Kvan Edman, Tjalve, IK, 3,44,56.

3: Jacob Boutera, Gular, IL, 3,46,65.