Kjempeavtale for svensk langrennsyndling – på lag med Messi

Den svenske langrennsstjernen Frida Karlsson har skrevet karrierens største sponsoravtale og havner i samme stall som blant andre fotballikonet Lionel Messi.

Frida Karlsson skrev stor avtale. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

Karlsson har på kort tid blitt en av langrennssportens største profiler. Nå gir det effekt også på sponsorsiden. Ifølge Aftonbladet har 20-åringen fra Sollefteå nå signert en fireårsavtale med sportsutstyrsprodusenten Adidas.

– Det føles veldig bra. Det er en ny type samarbeid for min del. De sponser meg som person også, ikke bare som skiløper. Det føles som at de vil være med på et dypere plan, hvilket er gøy, sier Karlsson til avisen.

– Det føles spesielt å tilhøre samme team som Leo Messi og Mikaela Shiffrin, tilføyer hun.

Avtalen skal være den største Karlsson har inngått siden hun slo gjennom i langrennssporet under fjorårets VM i Seefeld. Den gir klingende mynt i kassen.

– Det her gir en ekstra trygghet til å gjøre satsingen min med den treningen som kreves. Og jeg kan takke nei til andre avtaler jeg hadde vært tvunget til å si ja til dersom jeg ikke hadde denne, sier Karlsson.

20-åringen tok tre medaljer i Seefeld i fjor vinter. I tillegg til gull på stafetten, ble det sølv og bronse på henholdsvis 10 kilometer klassisk og 30 kilometer friteknikk.