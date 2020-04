Skøyteløperen Hege Bøkko (28) legger opp

Hege Bøkko (28) legger opp. Skøyteløperen debuterte på landslaget allerede som 16-åring.

Hege Bøkko tar farvel til skøytesporten. Foto: Fredrik Varfjell

NTB

Bøkko synes det er vemodig at det er slutt. Hun har vært en av Norges beste kvinnelige skøyteløpere i en årrekke

– Det er, som jeg sa til Håvard (samboer Lorentzen), ikke én celle i meg som sier at dette er et feil valg. Men det er selvsagt vemodig. Det er og kommer til å være et tomrom lenge. Jeg har ikke gjort annet enn å være toppidrettsutøver siden jeg var 16 år gammel og Peter Mueller tok meg inn på landslaget, selv om jeg egentlig ikke var god nok, sier Hege Bøkko til VG.

Bøkko slo på mange måter igjennom da hun ble nummer ti på 1000 meter under OL i Vancouver i 2010.

Karrieren har vært preget av opp- og nedturer.

– Jeg har ikke oppnådd mine drømmer. Men jeg må være stolt av karrieren min, sier og understreker hun.

Bøkko har hatt noen tunge sesonger på tampen av karrieren. Etter en pause gjorde hun comeback i januar i år uten at de store resultatene kom.

Hun hadde noen tunge dager før jul, men ble motivert av VM i Hamar i vinter.

– Jeg hadde bestemt meg for å se hvilket opplegg forbundet kom med før jeg tok avgjørelsen. Opplegget var veldig bra og treneren motiverte meg veldig, men den gnisten av motivasjon sluknet dessverre fort. Det nye opplegget kom for sent for min del. Magefølelsen min sa at det her har du ikke nok motivasjon til å begi deg ut på, sier Bøkko til Hallingdølen.

Broren Håvard Bøkko (33) la opp etter VM i Hamar vinter.