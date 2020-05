Rulleskiløperne og trappeløperne er tilbake: Nå ønsker Kollen seg flere nordmenn i anlegget

Holmenkollen satser på nye ting og flere nordmenn.

Therese Johaug er en av dem som er flittig bruker av rulleskiløypa. Her var hun med i Holmenkollen skishow i fjor. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mette Bugge Aftenposten

Nasjonalanlegget har vært stengt for trening, men nå øker aktiviteten hver dag av dem som blant annet driver med rulleski, skiskyting, trappeløping og frisbeegolf.

Både Skiforeningen og Oslo kommune håper at nordmenn skal ta i bruk anlegget på en ny måte.

For nå bygges en såkalt Tuftepark med mange styrkeapparater til gratis bruk, kombinert med en lekepark for barn. Da skal foreldrene kunne trene, mens ungene har sitt å holde på med.

– Vi ser en trend om at voksne ønsker å trene der og ha med barna som kan aktiviseres i nærheten, sier Roy Birger Evensen i Oslo kommune.

Han er avdelingsdirektør for Holmenkollen nasjonalanlegg.

Evensen forteller at alt gjøres for at besøkende i Kollen skal ha tilbud om flere aktiviteter.

Tufteparkens område skal ligger på Lille gratishaugen inne på anlegget. Helårsparken skal være på plass i månedsskiftet mai-juni. Og det er lavterskel.

– Hvilke apparater og eksakt rekkefølge er pr. i dag ikke bestemt, men utstyret er innkjøpt. Og grunnarbeidene er i gang.

Fakta Holmenkollen hvert år Én million besøkende årlig. 176.000 betalende i Skimuseet. 600 aktiviteter av ulikt slag. Ca 40 skirenn for verdens beste, barn og bedrifter. Ca 70 renn totalt der folk har startnummer på brystet. Kollentrappa hver mandag med 150–200 trimmere. Sommercamp for barn syv til 12 år i sommerferien. Tilbyr også konferanser, opplegg som bedrifter ute- og inne, omvisning med guide på skimuseet. Les mer

Skal det være en luftetur? Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Snart åpner luftferden

Sammen med Skiforeningen legger Oslo kommune til rette for å få flest mulig mennesker inn i anlegget, selv om ikke alt er som før.

– Vi åpner opp mer og mer. Sist lørdag åpnet vi hoppkafeen. 21. mai åpner vi skimuseet, hopptårnet og zipline Kollen-svevet, sier Skiforeningens daglige leder Erik Eide.

Det siste er en luftferd med line fra toppen av tårnet, der man seiler nedover i bakken.

– Dette er en herlig attraksjon vi vet at mange har lyst til å prøve, sier han.

Sindre Bjørnestad Skar vant Holmenkollen skishow i fjor, ett at mange konkurranser i nasjonalanlegget i løpet av året. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Full fart, og mye rom for alle

Holmenkollen er uansett i ferd med å våkne til liv igjen. Daglig registreres det mellom 700 og 1000 passeringer i den fem kilometer lange rulleskiløypa. Det skjer fra tidlig morgen til sen kveld. Eliteløpere og mosjonister benytter løypa der det er lagt ny asfalt enkelte steder.

Standplassen for skiskyting er fornyet på samme måte.

I trappene er det opp mot 200 som løper og hopper der samtidig hver mandag kveld. Alle kan benytte trappene og tribunene i Kollen til hopp og sprett dag og kveld.

Her er det nok trapper og tribuner til alle. Det er mulig å velge mellom trappene og de enda høyere tribunetrinnene. De er dobbelt så høye som et trappetrinn. Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Kollen for nordmenn

Smittevernreglene gjelder selvsagt i Kollen.

– Det vi satser på nå når utenlandske turister foreløpig ikke kan komme, er å få flere nordmenn til å oppdage Holmenkollen. Mange som bor i Oslo og omegn, og i hele landet for den sakens skyld, har aldri vært her, sier Eide.

Turismen i Holmenkollen er en viktig inntektskilde for Skiforeningen og bidrar til alt arbeidet som gjøres i Marka gjennom hele året.

Eide opplyser at det er de 72.000 medlemmene som er selve fundamentet for Skiforeningen.

Johannes Høsflot Klæbo instruerer barn og ungdom i Holmenkollen. Alle kan bruke arenaen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Golf i en kurv

Det både han og Evensen har registrert, er den økende bruken av frisbeegolfbanen med 18 hull.

Hvem som helst kan komme dit også og spille uten kostnad. Det gjelder å kaste en frisbee i en kurv, og det er idrett både på toppnivå og for hvem som helst.