Høgmo om ledig jobb på Alfheim: – Uaktuelt å trene TIL nå

Trenerjakten i Tromsø går videre - uten Per-Mathias Høgmo.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Per-Mathias Høgmo har fått ny jobb i NFF. Han utelukker en retur til Tromsø. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Rune Robertsen iTromsø

Jobben som TIL-trener ble ledig etter at Simo Valakari forsvant ut av klubben søndag for en drøy uke siden. Kort tid etter avsettelsen startet spekulasjonene rundt hvem som skulle bli etterfølgeren.

Et av de mest sentrale navnene var Per-Mathias Høgmo. Den tidligere landslagssjefen har et godt navn i Tromsø, og forlot klubben i 2012 etter noen suksessrike sesonger.

Årene etterpå har vært utfordrende, og TIL har på de drøye sju årene byttet hovedtrener fire ganger, noe som gjorde at Høgmos navn ble ansett som vært aktuelt. Blant annet har både Davy Wathne og Lars Tjærnås uttalt at de mener Høgmos er den fremste kandidaten.

Både Simo Valakari og Morten Gamst Pedersen har forsvunnet ut portene på Alfheim. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

– Ikke rett timing

Høgmo på sin side har ikke uttalt seg om sitt kandidatur, helt til nå. Mandag ettermiddag var iTromsø i kontakt med Moss-bosatte Høgmo som ga klar beskjed:

– Jeg må nok si at det på grunn av ny jobb i NFF, ikke er aktuelt å trene TIL nå, selv om det skulle vært aktuelt. Ikke rett timing rett og slett, sier Høgmo til iTromsø.

Gratangsværingen ble 10. mars presentert som sjef for trenerutdanningen i Norges Fotballforbund. Det skjer etter at han tidligere i vinter sluttet som sportssjef i Fredrikstad Fotballklubb.

Høgmos CV er betydelig. Trenerjobber for RBK, TIL, Moss, Djurgården, A-landslaget for kvinner og A-landslaget for menn gjør at han har en erfaring få andre kan stille opp med. Også hans pågående og tidligere doktorgrader ved Universitetet i Tromsø er også unikt.

For TILs del er iTromsø kjent med at Høgmo var en kandidat, men Høgmo ønsker ikke å si noe om klubben har vært i kontakt.

– Ingen kommentar, er Høgmos respons.

Flere aktuelle navn

Dermed må TIL lete videre. iTromsø vet at Gaute Helstrup, Aasmund Bjørkan, Bjørn «Bummen» Johansen og Pål Arne «Paco» Johansen er navn som står høyt på lista.

Klubbledelsen ga før helga også beskjed om at de ønsker å bruke tid i trenerjakten, siden det fortsatt er uvisst når sesongen begynner som en følge av koronaepidemien.

Ledelsen ønsker også å snakke med sentrale aktører som har meninger om TIL for å ha et godt grunnlag for å finne den neste treneren.

iTromsø har i en rekke reportasjer snakket med fotballpersonligheter om hva TIL bør se etter når en ny trener skal ansettes, og hva som er TIL-identiteten.