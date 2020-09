Trøbbel for Lagerbäck: Nøkkelspiller usikker før Nord-Irland-kampen

Sander Berge fullførte ikke søndagens trening og er usikker foran mandagens kamp i nasjonsligaen mot Nord-Irland.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Norges Erling Braut Haaland gir Sander Berge en hjelpende hånd under en trening med herrelandslaget i fotball foran nasjonsligakampen kampen mellom Nord Irland og Norge på Windsor Park i Belfast. Foto: Paul McErlane / NTB scanpix

NTB

– Han skulle teste i dag, men han fullførte ikke 100 prosent. Jeg får høre med det medisinske apparatet. Han er et stort spørsmålstegn for morgendagen. Det er mindre enn 50 prosent sjanse for at han spiller, hvis jeg skal bedømme, sa landslagssjef Lars Lagerbäck på en pressekonferanse søndag kveld.

Der var det kun Dagbladet og TV 2 av de norske mediene på plass. Koronapandemien gjør at flere norske redaksjoner har valgt å ikke sende folk for å dekke kampen.

Norges assistenttrener Per Joar Hansen, landslagssjef Lars Lagerbäck og Omar Elabdellaoui under en trening med herrelandslaget i fotball foran nasjonsligakampen mellom Nord Irland og Norge på Windsor Park i Belfast. Foto: Paul McErlane / NTB scanpix.

Berge fikk seg en smell i kneet under 1-2-tapet for Østerrike fredag kveld.

Berge fullførte kampen på Ullevaal, men blir kanskje erstattet på Norges midtbane mot nordirene. Nord-Irland åpnet årets nasjonsliga med 1–1 borte mot Romania.

Les også I 43 år har de vært en del av Formel 1-sirkuset. Søndag sa sportens siste familiedynasti et emosjonelt farvel.

Landslagssjefen skal snakke med Berge og det medisinske teamet senere søndag. Først da blir det bestemt om Sheffield United-spilleren kan starte mandag.

Lagerbäck varsler endringer fra laget som startet mot Østerrike, men ville ikke si hvem som starter mandag.

Lagerbäcks første kamp som Norges landslagssjef var mot nettopp Nord-Irland i 2017. 26. mars ble det 0-2-tap.

– Den var ikke bra. Den kan kanskje sammenlignes med kampen mot Østerrike. det var en kamp med altfor mye duellspill, sa Lagerbäck under pressekonferansen søndag kveld.

Publisert: Publisert: 6. september 2020 18:59 Oppdatert: 6. september 2020 19:25