Klepp rotet bort ledelsen: – Vi klarer det igjen

Det så meget lovende ut da Elisabeth Terland sendte Klepp i føringen, men til slutt var det gjestene som kunne juble for seier. Foto: Jon Ingemundsen

Motgangen vil ingen enda ta for Klepp og mot Avaldsnes var det tredje strake tapet et faktum etter at gjestene snudde fra 0–1 til 2–1 på Klepp stadion.