Tirsdag ble den første kvalifiseringsrunden til Champions League trukket. Der ble det klart at Rosenborg møter nordirske Linfield.

Onsdag ble den andre kvalifiseringsrunden trukket i UEFAS hovedkvarter i sveitsiske Nyon. Der ble det klart at trønderne møter vinneren av oppgjøret mellom hviterussiske BATE Borisov og polske Piast Gliwice - dersom de slår Linfield over to kamper.

BATE har gjort det godt i Europa i flere sesonger. I 2008 ble det laget det første fra Hviterussland som tok seg til gruppespillet i mesterligaen. Piast Gliwice ble polsk seriemester for første gang sist sesong.

BATE blir klar favoritt i dobbeltkampen mot Piast. Laget er blitt hviterussisk seriemester 15 ganger siden 1999. I fjor tok BATE seg videre fra gruppespillet i europaligaen, men de tapte senere 1-3 mot finalist Arsenal i cupspillet.

RBK jakter ny finale: Slik får du cupfesten på adressa.no

Unngikk storlag

Rosenborg var useedet i trekningen og kunne ha blitt trukket mot andre svært tøffe lag, blant dem Celtic, FC København eller CFR Cluj fra Romania.

Rosenborg åpner borte mot Linfield 9. eller 10. juli, og spiller returoppgjøret på Lerkendal uken etter. RBK møtte Linfield i tilsvarende kvalifisering i 2010, og da vant Trondheim-laget 2–0 sammenlagt.

Skulle RBK bli slått ut av de regjerende nordiske seriemesterne, vil laget få sjansen til å kvalifisere seg til europaligaen.

Den andre kvalifiseringsrunden i Champions Leauge spilles 23./24. og 30./31. juli.

LES MER OM LINFIELD HER: Nå har Rosenborg fått sin Champions League-motstander

«Enkelt» for Solbakken

FC København og trener Ståle Solbakken går rett inn i 2. kvalikrunde og trakk svært overkommelig motstand.

Det danske mesterlaget møter enten The New Saints fra Wales eller vinneren av «før-kvalifiseringen». Der spiller Feronikeli (Kosovo), Lincoln Red Imps (Gibraltar), Tre Penne (San Marino) og Santa Coloma (Andorra).

Også Celtic kan si seg fornøyd med onsdagens trekning, i alle fall sportslig sett. Skottene som har Kristoffer Ajer på laget, møter enten Nomme Kalju fra Estland eller Shkëndija fra Nord-Makedonia.

Shkëndija tapte hele 1-5 mot Rosenborg i kvalifiseringen til europaligaen i fjor.