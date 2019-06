Sola maktet aldri å true Arendal

Sola – Arendal 0–2

Sola hadde muligheten til å oppnå kontakt med lagene på trygg grunn på tabellen, da Arendal gjestet Sola stadion. Bortelaget hadde på sin side mulighet til å kutte ned på forspranget serieleder Fredrikstad har på toppen av tabellen.

Og det var Arendal som i sin jakt på opprykk tok kommandoen fra start. Sørlendingene eide ballen innledningsvis, og Sola slet med å skape noe som helst. Anført av en frisk Conrad Wallem skapte Arendal mye trøbbel langs Solas høyreside. Ulrik Bergland var like frisk på venstre side, og kom til flere muligheter på innlegg.

Bortelaget kom til to gode avslutninger på innlegg uten at ballen ble satt i mål. Etter 20 minutter skapte Arendal en kjempesjanse. Et innlegg fra Mads Nørrby traff Wallem, men avslutningen gikk via tverrligger og ut til utspark. Solas keeper Aron Lindstrand måtte minutter senere ut i aksjon, og med en mesterlig redning holdt han Sola inne i kampen.

Drøyt ti minutter senere skulle omsider uttellingen komme for Arendal. Et innlegg langs bakken fant frem til Preben Skeie. Skeie gjorde ingen feil og sendte Arendal i føringen. Sola på sin side skapte ingenting før pause og hadde mer enn nok med å forsvare seg.

Fakta: Sola – Arendal 0–2 (0–1) 2.divisjon Sola stadion Mål: 0–1 Preben Skeie (35), 0–2 Stian Michalsen (69) Dommer: Stian Røvik Sletner (Bækkelagets S.K.) Solas lag (4-4-2): Aron Lindstrand – Andreas Rosenes, Kristian Novak, Sander Grelland, Michael Bekke – Håvard Meinseth, Sebastian Sebulonsen, Remi Johansen, Johannes Hinna – Morten Eriksen, Jonatan Braut Brunes.

Sola mer med etter pause

Sola, som ikke skapte en eneste sjanse i første omgang, tok mer kommando fra start i andre omgang. Laget spilte seg til flere halvsjanser uten at uttellingen kom for hjemmelaget. Nærmest kom Jonatan Braut Brunes, som med et skudd fra spiss vinkel satt ballen over mål.

Arendal ble langt mer passive i starten på andre omgang, men viste dødelig effektivitet med Stian Michalsen. Den tidligere Sola- og Viking-spilleren slo først tunnel på Sebulonsen, før han dunket ballen i mål fra 20 meter og doblet ledelsen for gjestene.

Sola evnet aldri å svare. Tross to muligheter på tampen av kampen fra Sander Grelland var hjemmelaget aldri i nærheten av å true Arendal. Det var snarere bortelaget som var nære ytterligere mål. Gjestene fra Sørlandet skapte en rekke muligheter etter scoringen sin, men det ble med to mål.

Poengene vil komme for Sola

Sola var aldri i nærheten av å tukte Arendal. Tross en god periode i starten av andre omgang vant Arendal fullt fortjent. Tidspunktet for Arendals andre scoring og måten det kom på plager spillende assistenttrener Michael Bekke.

– De scorer 2–0 målet sitt i vår beste periode i kampen. Målet kommer på et veldig kjipt tidspunkt og slår lufta litt ut av oss. Vi er ikke tøffe nok rundt eget mål og gir regelrett bort målet, sier Michael Bekke.

Sola befinner seg helt sist i PostNord-ligaen og møter Vidar i neste serierunde. Vidar er et av lagene som befinner seg på nedre halvdel, og blir i så måte en veldig viktig kamp for begge lag.

– Det er et lokalderby som vi absolutt bør vinne. Vi er veldig innstilt på å plukke flere poeng, og jeg er sikker på at vi vil plukke flere poeng utover sesongen, avslutter Bekke.