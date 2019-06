Stina Nilsson tror Johaug-dominansen er truet: – Mange vil jage ryggen hennes i vinter

Sist vinter var Johaug nær bragden å vinne samtlige distanserenn hun gikk i verdenscupen og VM. Først på fellesstarten (10 km) under den avsluttende minitouren i Canada måtte hun se seg slått.

Da ble Stina Nilsson for sterk. Tre måneder etterpå er det en seier svensken fortsatt verdsetter svært høyt.

– For meg var det veldig deilig, og det var virkelig en milepæl. Jeg hadde aldri slått Therese Johaug i et distanserenn, så det var stort for meg å klare det i Quebéc, sier Nilsson til SVT.

LISI NIESNER / REUTERS / NTB scanpix

Ønsker flere utfordrere

Sprintdronningen ser nå frem til å starte jobben med å gi Johaug en langt mer stri tilværelse i skisporet.

– Det var veldig kult å kunne utfordre henne på slutten, og jeg likte virkelig løypene i Quebéc. Det hadde vært morsomt om flere kunne klare å utfordre henne, men det krever at man har veldige gode dager. Hun er en utrolig bra skiløper, sier Nilsson og fortsetter:

– Hun er den beste som alle vil slå. Det er nok mange som vil jage ryggen hennes i vinter.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Vil prege sammenlagtkampen

På spørsmål om hvordan hun skal nærmere seg Johaugs suverene posisjon på distanse, gir et hun et klart svar:

– Jeg følger min treningsfilosofi som jeg alltid har gjort for å utvikle meg. Jeg tilpasser meg ikke spesifikt etter noen løpere, for jeg vil bare bli så sterk som mulig.

2019/20-sesongen er mesterskapsfri. Dermed blir Tour de Ski det store målet for de fleste. Også for Nilsson blir skifesten i Mellom-Europa viktig.

– Jeg vil prøve å gjøre det så bra som mulig i den totale verdenscupen, og da vil tourene få mye å si. Målet er å bli så sterk at det bare går.

Sist vinter vant Ingvild Flugstad Østberg verdenscupen sammenlagt for første gang. På veien tok hun også hjem Tour de Ski-tittelen.